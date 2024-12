3 dic 2024 12:37

AMARA TORNA IN CELLA – LA PROCURA DI PERUGIA HA ANNULLATO L’AFFIDAMENTO AI SERVIZI SOCIALI PER PIERO AMARA, COINVOLTO NELLE VICENDE ENI E DELLA PRESUNTA “LOGGIA UNGHERIA”, CHE STA SCONTANDO OLTRE 8 MESI DI RECLUSIONE PER VARI REATI –DURANTE L'AFFIDAMENTO IN PROVA L'AVVOCATO AVEVA INCONTRATO “PERSONE ESTRANEE” ALL'ENTE DOVE SVOLGEVA VOLONTARIATO – AMARA TORNERÀ AL REGIME DI SEMILIBERTÀ, QUINDI NEL CARCERE DIì SPOLETO, CON LA POSSIBILITÀ DI...