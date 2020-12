A GENNAIO ARRIVA LA BEFANA DI RENZI - SARÀ CRISI A MENO CHE CONTE, PER RESTARE IN SELLA, NON CEDA SU TUTTI I FRONTI, INCLUSO SU QUELLO DELLA DELEGA AI SERVIZI SEGRETI - RENZI POTREBBE ANCHE USCIRE DAL GOVERNO, NON TOGLIENDOGLI LA FIDUCIA - BETTINI SUGGERISCE A CONTE DI AVVIARE UN RIMPASTO - LA MEDIAZIONE QUASI IMPOSSIBILE DI ZINGARETTI. È L'UNICO A CUI IL VOTO CONVERREBBE, MA SA CHE MATTARELLA, ANCHE IN CASO DI CRISI, NON ANDRÀ ALLE ELEZIONI PERCHÉ, CON QUESTO SISTEMA ELETTORALE, CONSEGNEREBBERO L'ITALIA AL CENTRODESTRA