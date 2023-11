AMAZON LANCIA LA SFIDA A IOS E ANDROID - IL COLOSSO DELL'E-COMMERCE AMERICANO VUOLE REALIZZARE UN PROPRIO SISTEMA OPERATIVO "DI PROSSIMA GENERAZIONE PER LA CASA INTELLIGENTE, L'AUTOMOTIVE E ALTRI PRODOTTI AMAZON DEVICES" - IL SOFTWARE, CHE DOVREBBE CHIAMARSI "VEGA", SAREBBE GIÀ IN FASE DI SVILUPPO E PERMETTEREBBE ALL'AZIENDA DI JEFF BEZOSI DI TAGLIARE I LEGAMI CON L'"ANDROID OPEN SOURCE" DI GOOGLE, CHE HA COSTRETTO I DEVICE DI AMAZON A...

amazon

(ANSA) - Amazon prevede di realizzare un proprio sistema operativo, fronteggiando Android e iOs di Apple. Il colosso americano, per i suoi prodotti attuali, si affida ad una personalizzazione di Android, denominata Fire Os, come motore di speaker connessi e accessori per renderle le televisioni smart, con le Fire Tv. Ma, secondo quanto spiegato da Engadget, sviluppare una piattaforma proprietaria darebbe ad Amazon la possibilità di consolidare maggiormente la sua posizione nel mercato della tecnologia, puntando fortemente sull'intelligenza artificiale.

amazon

Vega, il nome del software è stato svelato da Janko Roettgers, giornalista del sito Lowpass, che cita "diverse fonti a conoscenza dei piani". L'azienda, nel corso degli ultimi mesi, avrebbe incrementato la ricerca di professionisti nel campo dello sviluppo software, per creare un team speciale per tutto ciò che riguarda Vega. La fonte rivela che all'inizio di quest'anno, un dipendente di Amazon aveva scritto su LinkedIn che stava lavorando su un sistema operativo "di prossima generazione per la casa intelligente, l'automotive e altri prodotti Amazon Devices".

dazn amazon champions

Un commento in seguito cancellato. La presunta mossa permetterebbe ad Amazon di tagliare i legami con il progetto Android Open Source di Google, che costituisce il cuore dell'attuale sistema operativo Fire Os. Questa dipendenza ha portato il software di Amazon a rimanere indietro di diverse generazioni rispetto alle versioni Android più recenti. Ad esempio, il software dell'ultima Fire Tv poggia su Android 9, risalente a cinque anni fa. Vega, basato su Linux, userebbe invece un codice creato da Meta, conosciuto come React Native, che utilizza un'unica base per la creazione di app per iOs, Android e smart Tv.