CAFONAL GRANDI ZUCCHE – AL PARTY PER I 56 ANNI DI VALERIONA MARINI, IN UN RISTORANTE ARGENTINO A ROMA, È UN TRIONFO DI BISTECCONE E ZIZZONE – SFILANO PAMELA PRATI, MANILA NAZZARO E MILENA MICONI IN QUOTA “BAGAGLINO”, LA GNOCCHISSIMA STEFANIA ORLANDO, ANNA FALCHI, MANUELA ARCURI E LAURA FREDDI. E POI LE FINTE PRINCIPESSE SELASSIE, FEDERICO FASHION STYLE, GIUCAS CASELLA CON CAPELLO TINTO E BORSELLO AL COLLO (MA CHI SE CREDE D'ESSE, BERTINOTTI?)… – FOTO BY DI BACCO