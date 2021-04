AMBIZIOSO O VIZIOSO? GUAI IN VISTA PER MATT GAETZ, 38 ANNI, DEPUTATO REPUBBLICANO DELLA FLORIDA E FEDELISSIMO DI TRUMP, SOTTO INDAGINE PER UN POSSIBILE CASO DI ABUSI SESSUALI SU UNA MINORENNE: AVREBBE PORTATO CON SÉ E PAGATO, VARCANDO IL CONFINE DI VARI STATI, UNA 17ENNE – LUI SI DIFENDE PARLANDO DI UN TENTATIVO DI ESTORSIONE DA 25 MILIONI DI DOLLARI, MA POCO PRIMA CHE IL “NEW YORK TIMES” SGANCIASSE LA BOMBA, AVEVA STRANAMENTE… VIDEO

Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

matt gaetz e donald trump

Florida alla ribalta anche per il giallo politico del giorno: Matt Gaetz, giovane e avvenente deputato repubblicano dello Stato del sole, anche lui un fedelissimo di Donald Trump (che gli ha mostrato la sua amicizia ospitando nel dicembre scorso a Mar-a-Lago la cerimonia del suo fidanzamento con Ginger Luckey) ieri mattina fa trapelare la notizia che starebbe pensando, ad appena 38 anni, di lasciare il Congresso per darsi alla carriera televisiva in Newsmax : il network ultraconservatore che ha scavalcato a destra la Fox .

matt gaetz e la fidanzata ginger luckey

La cosa è sorprendente perché in questi anni Gaetz è stato uno dei deputati più attivi e dalla retorica più aggressiva. Strano il passo indietro di uno così ambizioso. Ma, secondo alcuni, potrebbe essere ragionevole: con Trump fuori dalla Casa Bianca gli spazi di manovra politica per lui si sono ridotti. Passa qualche ora e il New York Times scrive che il deputato repubblicano è sotto indagine per un possibile caso di abusi sessuali su una minorenne. Avrebbe portato con sé e pagato, varcando il confine di vari Stati, una ragazza di 17 anni.

Gaetz replica immediatamente fornendo al Times e ad altre testate spiegazioni dettagliate su scambi che sta avendo da mesi con l'Fbi. Non parla di un agguato politico (l'inchiesta è stata aperta al dipartimento della Giustizia diversi mesi fa, quando ministro era ancora il repubblicano William Barr), ma denuncia di essere vittima di un tentativo di estorsione da parte di un funzionario ministeriale che gli avrebbe chiesto 25 milioni di dollari minacciando uno scandalo.

matt gaetz

Matt ammette di essere stato con molte donne, pagando loro viaggi e soggiorni, ma assicura di non essersi mai accompagnato a minorenni e invita ministero ed Fbi a rendere pubblica la denuncia inoltrata nei mesi scorsi da lui e da suo padre. Non resta che aspettare gli sviluppi del caso.

matt gaetz 3 matt gaetz e la fidanzata ginger luckey 2 matt gaetz 1 matt gaetz al congresso con una mschera anti gas matt gaetz matt gaetz matt gaetz e la fidanzata ginger luckey 1 matt gaetz 1 matt gaetz con il padre