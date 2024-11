30 nov 2024 10:30

AMBRA È CARICA A PALLETTONI – ANGIOLINI REPLICA A BRUTTO MUSO A UNA HATER, CHE AVEVA CRITICATO LE PAROLE AFFETTUOSE DI FRANCESCO RENGA PER L'EX COMPAGNA (“TUTTI A SCRIVERE FRASI SDOLCINATE DOPO AVER FATTO GUERRE L'UNO ALL'ALTRA”): “SIGNORA, NON CI SIAMO MAI FATTI LA GUERRA, NON RICEVO ASSEGNI DI MANTENIMENTO, ABBIAMO SCELTO DI NON STARE PIÙ INSIEME E CI RISPETTIAMO. TUTTI INVOCANO LA PACE, MA NESSUNO RIESCE A METTERLA IN PRATICA NEMMENO SOPRATTUTTO SUI SOCIAL…”