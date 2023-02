AMBULANZA FA RIMA CON… VACANZA! - GIUSEPPE MASSIMO MARIELLA, EX DIRIGENTE DELL'ASSOCIAZIONE VICENTINA DI VOLONTARIATO, "BLU EMERGENCY", CHE SI OCCUPA DEL TRASPORTO DEGLI INFERMI IN AMBULANZA, È ACCUSATO DI AVER USATO OLTRE 310MILA EURO PER PAGARE VACANZE DI LUSSO IN UN RESORT A 5 STELLE - LA DENUNCIA SAREBBE PARTITA DA…

Estratto dell'articolo di Edoardo Mario Francese per www.ilfattoquotidiano.it

I soldi di una onlus destinati tra l’altro al trasporto dei malati in ospedale usati per pagare vacanze di lusso nel campeggio a 5 stelle Isamar, a Chioggia. E’ l’accusa nei confronti di Giuseppe Massimo Mariella, 48enne vicentino, indagato dalla procura di Vicenza per appropriazione indebita aggravata. Il reato gli viene contestato perché tra inizio 2014 e l’ottobre del 2017, secondo la ricostruzione dei magistrati, ha prelevato più di 300mila euro dalle casse della Blu Emergency, associazione senza scopi di lucro che ha diretto fino al 2018, per fini privati, tra cui la vacanza faraonica nel Sud della laguna veneta.

[…] La denuncia venne presentata dalla stessa Blu Emergency, associazione di volontariato di Caldogno che agisce in aiuto dell’ospedale civile San Bortolo, occupandosi del trasporto degli infermi in ambulanza. […]Mariella, presidente pro tempore della onlus fino al 2018, ha preso dai risparmi dell’associazione una cifra che si aggira attorno ai 310mila euro, di cui oltre 253mila in contanti.

Stando alle indagini della polizia giudiziaria il 48enne, residente nel comune di Sovizzo, avrebbe usato quei soldi per attività personali: tra queste spiccano i quasi 60mila euro – prelevati da carta prepagata in 32 tranche – per pagare una vacanza extralusso per quattro persone all’Isamar. Si tratta di un resort immerso in un parco verde di 33 ettari con parco acquatico, spiaggia privata, corsi sportivi e percorsi benessere.

