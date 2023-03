AMERICA BANG BANG – LE ARMI DA FUOCO SONO LA PRIMA CAUSA DI MORTE TRA GLI UNDER 19 NEGLI USA. DAVANTI PERSINO AGLI INCIDENTI D’AUTO. UN DATO CHE È PEGGIORATO NEL CORSO DEGLI ULTIMI DIECI ANNI: DA 2.700 A 4.300 VITTIME ALL'ANNO – QUELLA DI IERI A NASHVILLE, IN TENNESSEE, È SOLO UNA DELLE OLTRE 130 SPARATORIE DI MASSA AVVENUTE QUEST'ANNO NEGLI STATI UNITI, 13 DELLE QUALI NELLE SCUOLE…

Estratto dell'articolo di Alessandra Muglia per www.corriere.it

bambini portati via dalla Covenant School di Nashville subito dopo la sparatoria

I decessi per arma da fuoco tra gli under 19 sono aumentati del 62% in quasi un decennio. In America record di 5,3 bambini morti ogni 100.000 (insegue a gran distanza il Canada con un tasso dello 0,8)

Dopo lo choc e il dolore straziante, ora ai genitori dei tre bambini uccisi tra i banchi della Covenant School di Nashville tocca scegliere gli ultimi vestitini e le piccole bare per i loro figli sterminati da un killer entrato a scuola con fucili d’assalto e una pistola.

[…] Il risultato è drammatico: niente uccide di più i bambini americani delle pistole, le sparatorie sono la prima causa di morte tra gli under 19 negli Usa. Davanti persino agli incidenti d’auto. E non da ora. Sono passati più di 10 anni dalla strage nella scuola elementare Sandy Hook di Newtown, nel Connecticut: si pensava che l’indignazione per quei 20 alunni uccisi avrebbe finalmente portato l’America a limitare l’accesso alle armi.

fiori alla Covenant School di Nashville dopo la strage compiuta da Audrey Hale

Invece la situazione nel corso degli anni non soltanto non è cambiata, è addirittura peggiorata. Da Sandy Hook le morti per armi da fuoco di bambini sono aumentate del 62% negli Stati Uniti. Nel 2012, le ferite da arma da fuoco hanno ucciso 2.694 bambini negli States, secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Un numero salito a 4.368 nel 2020 (ultimo anno per cui sono disponibili dati ufficiali sulla violenza armata ), con un’impennata tra il 2019 e il 2020.

bambini portati via dalla Covenant School di Nashville subito dopo la sparatoria

Quella di martedì a Nashville, in Tennessee, è solo una delle oltre 130 sparatorie di massa avvenute finora negli Stati Uniti quest’anno, 13 delle quali nelle scuole.

[…] Le armi da fuoco uccidono così tanti bambini americani che pongono fine alla vita di 5,3 bambini ogni 100.000 e superano anche i decessi automobilistici, che sono 4,8 ogni 100.000.

fucile per bambino

Non solo nessun’altra nazione sviluppata può rivendicare le armi come la principale causa di morte infantile, ma i tassi di mortalità per armi da fuoco tra i bambini sono di gran lunga superiori rispetto ad altri Paesi ad alto reddito, che hanno tutti leggi sul controllo delle armi molto più severe rispetto agli Stati Uniti. In Canada, che è al secondo posto, il tasso è dello 0,8 per 100.000; in Francia è 0,5. In media, in Paesi comparabili, è 0,3 per 100.000. […]

