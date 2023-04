30 apr 2023 11:42

AMERICA BANG BANG! – IN TEXAS UN 38ENNE HA UCCISO CON UN FUCILE AUTOMATICO 5 PERSONE, TRA CUI UN BIMBO DI 8 ANNI. IL MOTIVO? I VICINI GLI AVEVANO CHIESTO DI SMETTERLA DI USARE IL GIARDINO COME POLIGONO IN PIENA NOTTE PERCHÉ I BAMBINI STAVANO DORMENDO – LO SVALVOLATO DAL GRILLETTO FACILE HA SBROCCATO E INVECE DI SPARARE AI BERSAGLI CHE AVEVA DIETRO CASA HA PUNTATO L’ARMA CONTRO I POVERETTI – POI SI È DATO ALLA FUGA - VIDEO!