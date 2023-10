IN AMERICA IL BOIA NON MOLLA – IN FLORIDA IL 53ENNE MICHAEL ZACK, CONDANNATO PER LO STUPRO E L'OMICIDIO DI DUE DONNE NEL 1996, È STATO GIUSTIZIATO CON UN'INIEZIONE LETALE – GLI È STATO SOMMINISTRATO UN COCKTAIL DI FARMACI ED È STATO DICHIARATO MORTO 12 MINUTI DOPO – GLI AVVOCATI SI ERANO APPELLATI ALLA CORTE SUPREMA SPIEGANDO CHE L'UOMO SOFFRE DI UN RITARDO MENTALE – DA INIZIO 2023 CI SONO STATE 19 ESECUZIONI NEGLI USA…

Michael Zack

(ANSA) - Un uomo della Florida, condannato per l'omicidio di due donne nel 1996, è stato giustiziato con un'iniezione letale. Lo riportano i media americani. Michael Zack, 54 anni, è stato giustiziato nel carcere della città di Raiford dove gli è stato somministrato un cocktail di farmaci alle 18 ora locale, mezzanotte in Italia, ed è stato dichiarato morto 12 minuti dopo. Era stato condannato a morte nel 1997 per lo stupro e l'omicidio di Ravonne Smith, una donna che aveva incontrato in un bar, nel giugno 1996. È stato anche condannato per l'omicidio di un'altra donna, Laura Rosillo, conosciuta in un altro locale.

I suoi avvocati difensori hanno cercato di impedire l'esecuzione rivolgendosi a diverse corti di appello e anche alla Corte suprema spiegando che l'uomo soffre di un ritardo mentale. Il gruppo Floridians for Alternatives to the Death Penalty ha pubblicato le sue ultime parole.

condanna a morte - esecuzione - stati uniti

"Ventisette anni fa ero un alcolizzato e un tossicodipendente - ha scritto -. Ho fatto cose che hanno ferito molte persone, non solo le vittime, le loro famiglie e i loro amici, ma anche la mia famiglia e i miei amici. Da allora mi sono svegliato ogni singolo giorno pieno di rimorso". Quest'anno ci sono state solo in Florida sei esecuzioni, 19 negli Stati Uniti.

Michael Zack condanna a morte - esecuzione - stati uniti Michael Zack 2