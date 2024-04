AMERICA IN-GAZATA! – NEGLI STATI UNITI NESSUNO FIATA PER GLI AIUTI A ZELENSKY, MENTRE PER QUELLI A ISRAELE SI SCATENA LA PROTESTA – MENTRE IL CONGRESSO DAVA IL VIA LIBERA AL PACCHETTO CHE PREVEDE 26 MILIARDI PER TEL AVIV, 100 MANIFESTANTI PRO-PALESTINA SONO STATI ARRESTATI A NEW YORK, DAVANTI ALLA CASA DEL LEADER DI DEMOCRATICI AL SENATO, CHUCK SCHUMER – LA PRESIDENTE DELLA COLUMBIA UNIVERSITY INVITA A “SMANTELLARE" L'ACCAMPAMENTO ANTI-ISRAELIANO ALLESTITO DAGLI STUDENTI NEL CAMPUS DI MANHATTAN…

++ OK DEL CONGRESSO USA A PACCHETTO AIUTI UCRAINA E ISRAELE ++

(ANSA-AFP) - Il Congresso americano ha adottato un gigantesco pacchetto di aiuti militari ed economici per l'Ucraina, risultato di mesi di negoziati estremamente tesi e laboriosi. Il piano - che comprende anche fondi per Israele, Taiwan e un ultimatum a TikTok - ha ricevuto un sostegno schiacciante al Senato. Era stato adottato pochi giorni prima alla Camera dei rappresentanti. (ANSA-AFP).

++ PROTESTA ANTI-ISRAELE DURANTE VOTO AIUTI USA, 100 ARRESTI ++

(ANSA) - ROMA, 24 APR - Oltre 100 manifestanti filo-palestinesi che protestavano contro il sostegno americano a Israele sono stati arrestati davanti all'abitazione a Brooklyn di Chuck Schumer, il leader dei democratici al Senato Usa. Lo riferiscono il New York Times e il New York Post.

Circa 2mila manifestanti hanno organizzato la protesta vicino casa di Schumer mentre il Senato si riuniva per approvare il massiccio pacchetto di aiuti che include miliardi in assistenza militare a Israele. Tra gli organizzatori della manifestazione c'erano l'antisionista Jewish Voice for Peace, l'estrema sinistra IfNotNow e gli ebrei per la giustizia razziale ed economica.

++ ISRAELE RINGRAZIA SENATO USA, 'AIUTI SONO MONITO A NEMICI' ++

(ANSA-AFP) - Il capo della diplomazia israeliana ha ringraziato il Senato degli Stati Uniti per l'approvazione di un aiuto militare da 13 miliardi di dollari, che secondo lui invia un "messaggio forte" ai "nemici" di Israele. "Ringrazio il Senato americano per aver adottato, con un'ampia maggioranza di entrambi i partiti, questo aiuto a Israele che è una chiara garanzia della forza della nostra alleanza e invia un messaggio forte a tutti i nostri nemici", ha affermato il ministro Israel Katz in un post pubblicato oggi sul suo account X.

(ANSA) - Il presidente israeliano Isaac Herzog ha ringraziato il Senato degli Stati Uniti per aver approvato un pacchetto di finanziamenti che include 26 miliardi di dollari per Israele. "Grazie ai membri del Senato degli Stati Uniti, di entrambe le parti, per l'ampio e deciso sostegno al pacchetto di aiuti a Israele", ha dichiarato Herzog.

"Insieme siamo uniti di fronte a coloro che minacciano i nostri valori condivisi". Il pacchetto fornirà 26,4 miliardi di dollari per aiutare Israele, tra cui 4 miliardi di dollari per i sistemi di difesa missilistica Iron Dome e David's Sling e 1,2 miliardi di dollari per il sistema di difesa Iron Beam, che contrasta le minacce di razzi e mortai a corto raggio. (ANSA).

PRESIDENTE COLUMBIA, SMANTELLIAMO ACCAMPAMENTO ANTI-ISRAELE

(ANSA) - La presidente della Columbia University Nemat Shafik ha invitato ad "andare avanti con un piano per smantellare" l'accampamento anti-israeliano che i manifestanti filo-palestinesi hanno allestito nel campus di Manhattan, affermando di aver fissato la scadenza per mezzanotte. Lo riferiscono i media internazionali.

In una lettera indirizzata ai "membri della comunità della Columbia", Shafik afferma di "sostenere pienamente l'importanza della libertà di parola, rispettare il diritto di manifestare e riconoscere che molti manifestanti si sono riuniti pacificamente".

"Tuttavia, l'accampamento solleva seri problemi di sicurezza, sconvolge la vita del campus e ha creato un ambiente teso e talvolta ostile per molti membri della nostra comunità. È essenziale andare avanti con un piano per smantellarlo", ha aggiunto. Secondo Shafik, i negoziati sono in corso da diversi giorni "per discutere le basi per lo smantellamento dell'accampamento, la dispersione e per seguire le future politiche universitarie".

"Spero davvero che queste discussioni abbiano successo", ha dettodopo aver dichiarato che la scadenza è per mezzanotte. "In caso contrario, dovremo considerare opzioni alternative per liberare l'accampamento e riportare la calma nel campus in modo che gli studenti possano completare il trimestre".

