IN AMERICA LA GIUSTIZIA NON È UGUALE PER TUTTI - SIDNEY HOLMES, CONDANNATO A 400 ANNI DI RECLUSIONE PER UNA RAPINA CHE NON AVEVA MAI COMMESSO, È STATO SCARCERATO DOPO OLTRE 30 ANNI - IL CALVARIO DEL 57ENNE INIZIÒ NEL 1988, QUANDO LA VITTIMA DI UNA RAPINA DISSE ALLA POLIZIA CHE IL LADRO GUIDAVA UN'AUTO MOLTO SIMILE A QUELLA DI HOLMES - L'UOMO FU CONDANNATO NONOSTANTE L'IDENTIKIT PARLASSE DI "UN UOMO BASSO" (MENTRE LUI ERA ALTO UN METRO E 80)...