Il Montana sarà il banco di prova per la guerra tra Stati Uniti e TikTok. Giovedì i legislatori hanno approvato con la maggioranza (60 voti, contro 39 contrari) la seconda lettura della proposta di legge per vietare l’app di ByteDance. Non è come tutti gli altri ban.

Gli Stati Uniti, ma non solo, anche l’Unione e la Commissione europea, la Nuova Zelanda, il Canada, per citarne qualcuno, hanno già vietato l’app sui dispositivi governativi. Ora TikTok rischia di essere sradicata dal quarto Stato più grande degli Usa. E il disegno di legge prevede anche multe da 10.000 dollari al giorno per qualsiasi piattaforma, che permetterà di accedere e scaricare TikTok.

Il disegno di legge del Montana

Rimane una sola votazione prima che la norma finisca sul tavolo del governatore repubblicano Greg Gianforte, che l’approverà a titolo definitivo. Se succedesse il Montana diventerebbe il precedente perfetto per iniziare una guerra feroce contro TikTok. Sono mesi che gli Stati Uniti preparano il terreno accusando l’app di ByteDance di spiare e raccogliere i dati degli utenti per conto di Pechino.

Shou Zi Chew, Ceo di TikTok, ha dovuto presentarsi a Washington, davanti ai membri del Congresso per rispondere a una serie di domande sulla sicurezza di TikTok. E già il 14 dicembre, il Senato aveva approvato un disegno di legge, il No TikTok on Government Devices Act per impedire ai dipendenti federali di utilizzare il social sui dispositivi del governo.

Ora il procuratore generale del Montana Austin Knudsen ha esortato i legislatori statali ad approvare il disegno di legge, spiegando che lo Stato potrebbe essere un leader nella guerra a TikTok. Il disegno di legge infatti vieterebbe i download di TikTok nel Montana e multerebbe qualsiasi "entità", un app store o TikTok, con 10.000 dollari al giorno per ogni volta che a qualcuno "viene offerta la possibilità" di accedere alla piattaforma di social media o scaricare l ‘app. Le sanzioni però non si applicherebbero agli utenti.

Non solo, la rappresentante democratica Katie Sullivan ha presentato un emendamento per ampliare il divieto, vorrebbe vietare non solo TikTok, ma ogni app social media che raccoglie informazioni personali per conto di un Paese nemico degli Stati Uniti. Come Russia, Iran, Cuba, Corea del Nord e Venezuela, oltre alla Cina. E così diventa più chiaro il quadro generale dove gli Usa costruiscono un fortino di ferro scacciando oltre i suoi confini ogni forma di concorrenza. […]

