AMERICA HORROR & KILLER - DOMANI L'ALABAMA DIVENTERÀ IL PRIMO STATO AMERICANO A GIUSTIZIARE UN DETENUTO FACEDOGLI RESPIRARE AZOTO PURO IN UNA MASCHERA, UN METODO CONSIDERATO "INACCETTABILE" PERSINO DAI VETERINARI: "NON SI USA NEMMENO PER GLI ANIMALI" - IL 59ENNE KENNETH SMITH, IN CARCERE DA 34 ANNI PER AVER UCCISO 1988 ELIZABETH SENNETT, DOVEVA ESSERE GIUSTIZIATO NEL 2022, MA L'INIEZIONE LETALE ERA STATA RIMANDATA PERCHE' I BOIA NON TROVAVANO LA VENA...

Un boicottaggio economico: è la proposta lanciata in una conferenza stampa alla Comunità di Sant'Egidio se niente impedirà che domani l'Alabama diventi il primo Stato americano a giustiziare un detenuto costringendolo a respirare azoto puro in una maschera, […] considerato dai veterinari inaccettabile anche come forma di eutanasia per gli animali.

Si tratta di Kenneth Smith, 59 anni, nel braccio della morte nella prigione di Holman da 34 anni per aver ucciso nel 1988 Elizabeth Sennett su commissione del marito, un pastore con debiti che voleva riscuotere il premio dell'assicurazione e che poi si è suicidato. […] Il primo tentativo oltre un anno fa con un'iniezione letale andò male, trasformandosi in una vera tortura: i medici gli trafissero mani e braccia per più di un'ora con la siringa ma non riuscirono a trovare la vena, sospendendo l'esecuzione per il rischio di non riuscire a rispettare i tempi previsti.

METODO MAI SPERIMENTATO

Ora l'Alabama ci riprova con un metodo alternativo mai sperimentato prima: l'ipossia da azoto. Il protocollo di oltre 40 pagine prevede che il condannato indossi una maschera attraverso cui respiri solo azoto, privandolo quindi dell'ossigeno fino al soffocamento. «Ho paura che le cose vadano male», ha confessato il condannato dopo il monito di alcuni esperti, secondo cui la maschera prevista rischia di avere perdite provocando atroci sofferenze. La scorsa settimana un giudice federale ha respinto la richiesta di fermare l'esecuzione. Gli avvocati di Smith hanno fatto ricorso e probabilmente il caso finirà alla Corte suprema, che però negli ultimi anni raramente ha bloccato le pene capitali all'ultimo momento.

[…] «Questa nuova esecuzione con l'uso dell'azoto potrebbe fissare un nuovo standard di disumanità nel mondo, e in particolare per lo Stato dell'Alabama - ha sottolineato Mario Marazziti, cofondatore della World Coalition Against the Death Penalty - Bisogna evitare che l'Alabama si macchi di una vergogna indelebile, entrando nella storia per questo barbaro primato.[…]

