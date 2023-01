AMERICA A MANINA ARMATA – DA FEBBRAIO NEGLI STATI UNITI SARÀ MESSO IN VENDITA UN FUCILE SEMIAUTOMATICO PER BAMBINI CHE SPARA PROIETTILI VERI – È UNA RIPRODUZIONE PIÙ PICCOLA DELL’AR-15, L’ARMA UTILIZZATA NEL 90% DELLE STRAGI AMERICANE. COSTA 400 DOLLARI E PESA DIECI CHILI. LO SLOGAN DELLA PUBBLICITÀ RECITA: “APPARE SICURO PROPRIO COME L’ARMA DI MAMMA E PAPÀ” – VIDEO

pubblicita del fucile per bambini jr 15

Nell’America dove i bambini di sei anni sparano alle maestre e quelli con il pannolone giocano con una Smith & Wesson, mancava un fucile per i più piccoli. Questa lacuna è stata colmata: si chiama JR-15 ed è un nuovo fucile da guerra per bambini. Non spara acqua, ma proiettili veri. È un fucile semiautomatico reale che verrà messo sul mercato a febbraio.

Per ora sono stati fabbricati solo mille esemplari, ma dipende da come reagiranno gli americani: i fucili potrebbero non bastare. Il JR-15 è una riproduzione più piccola dell’Ar-15, l’arma utilizzata nel 90% delle stragi […].

fucile per bambino

Costa circa 400 dollari e pesa quasi dieci chili. È stato presentato a Las Vegas dal suo ideatore, Eric Schmid, fondatore della Wee1 Tactical, azienda che, come spiega sul suo sito web, fa della sicurezza il suo “principio guida”. Il fucile, aggiungono, «appare sicuro proprio come l’arma di mamma e papà». Nell’immagine sul web appare una bambina con gli occhiali che, sotto l’amorevole sguardo di un adulto, punta il mirino del fucile a canna lunga calibro 22. […]

bambino con un fucile

Ma prima ancora di finire ufficialmente sul mercato, il JR-15 è diventato un caso politico. Rappresentanti del Congresso stanno cercando da mesi di capire come fermare la diffusione di armi tra i più piccoli. A luglio l’allora speaker della Camera, Nancy Pelosi, aveva mostrato in aula un manifesto pubblicitario del JR-15, in cui appariva lo slogan “datemene una come quella che avete voi”, e l’immagine di due teschi, uno con le trecce da bambina e uno con una striscia di capelli tipo “Guerrieri della notte”. […] Ma i Repubblicani, che in gran parte sono finanziati dalla lobby delle armi, sono apparsi gelidi.

i senatori democratici contro la campagna per il fucile per bambini

[…] Negli Stati Uniti le armi sono la prima causa di morte tra i bambini e gli adolescenti: nel 2020, per la prima volta, le vittime di armi hanno superato quelle legate a incidenti stradali.

fucili in vendita stati uniti bambino con il fucile fucili in vendita stati uniti 2