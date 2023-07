18 lug 2023 19:23

AMERICA A MANINA ARMATA – A SAN DIEGO, IN CALIFORNIA, UN BAMBINO DI TRE ANNI HA ACCIDENTALMENTE SPARATO ALLA SORELLINA DI UN ANNO UCCIDENDOLA – NON È ANCORA CHIARA LA DINAMICA DEGLI EVENTI, PERCHE' LA PISTOLA FOSSE IN CASA INCUSTODITA, NE’ SE I GENITORI FOSSERO IN CASA AL MOMENTO DELL’INCIDENTE – NEI PRIMI SEI MESI DEL 2023, NEGLI STATI UNITI CI SONO STATE PIÙ DI 150 SPARATORIE CAUSATE DA BAMBINI…