AMERICA A MANO ARMATA – A ORLANDO, IN FLORIDA, UN GIORNALISTA È STATO UCCISO MENTRE STAVA GIRANDO UN SERVIZIO SU UNA SERIE DI SPARATORIE NELLA ZONA – AD AMMAZZARE A COLPI DI PISTOLA IL CRONISTA È STATO UN 19ENNE, PREGIUDICATO. IL RAGAZZO HA SPARATO E UCCISO ANCHE UNA BAMBINA DI 9 ANNI E UNA RAGAZZA DI 20…

Estratto da www.blitzquotidiano.it

TRIPLICE OMICIDIO IN FLORIDA

Un giornalista e stato ucciso a Orlando in Florida con colpi di arma da fuoco. L’uomo stava facendo un servizio su una serie di sparatorie avvenuto nella zona. Oltre a lui ci sono altri due morti: una bambina di 9 anni ed una donna di 20. Il reporter è stato ucciso nel pomeriggio: era sul posto in cui in mattinata era stata uccisa la donna di 20 anni.

TRIPLICE OMICIDIO IN FLORIDA 1

Un altro reporter è rimasto ferito. La polizia ha arrestato un 19enne, Keith Melvin Moses: è accusato di omicidio in relazione ad almeno cinque sparatorie avvenute nel giro di poche ore. […]

Keith Melvin Moses 1 TRIPLICE OMICIDIO IN FLORIDA 2 Keith Melvin Moses