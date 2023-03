13 mar 2023 19:40

AMERICA A MANO ARMATA – IN TEXAS UNA BAMBINA DI TRE ANNI HA TROVATO UNA PISTOLA SEMIAUTOMATICA CARICA IN CASA E HA SPARATO ALLA SORELLINA DI QUATTRO ANNI UCCIDENDOLA – LE PICCOLE ERANO IN CASA INSIEME AI GENITORI, LA BAMBINA HA PRESO IN MANO L'ARMA INCUSTODISTA E...