16 feb 2023 19:36

IN AMERICA LA POLITICA È UN GRANDE SHOW: MATTHEW MCCONAUGHEY STAREBBE PENSANDO DI CANDIDARSI ALLA CASA BIANCA – L’ATTORE, 53ENNE, HA MESSO GIÀ IN PIEDI UNA SQUADRA PER GESTIRE LE FINANZE E LA STRATEGIA PER LA CANDIDATURA NEL 2028 – IL PREMIO OSCAR AVEVA GIÀ ACCAREZZATO L’IDEA DI SCENDERE IN POLITICA, PENSANDO DI CORRERE PER LA CARICA DI GOVERNATORE DEL TEXAS. MA ALLA FINE CI AVEVA RINUNCIATO PER SALVARE IL MATRIMONIO…