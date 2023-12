31 dic 2023 08:30

IN AMERICA, SE SEI NERO E SEI IN DIFFICOLTÀ, È MEGLIO CHE NON CHIAMI LA POLIZIA – NIANI FINLAYSON, UNA DONNA AFROAMERICANA DI 27 ANNI, È STATA UCCISA A LOS ANGELES CON QUATTRO COLPI DI PISTOLA DA UN AGENTE A CUI SI ERA RIVOLTA PER DIFENDERSI DALL’EX FIDANZATO VIOLENTO – IL POLIZIOTTO HA SPARATO PERCHÉ LA DONNA, CON IL COLTELLO IN MANO, STAVA MINACCIANDO DI PUGNALARE IL SUO CARNEFICE (ARRESTATO E POI RILASCIATO) – L’AGENTE ERA STATO GIÀ COINVOLTO IN UNA SPARATORIA MORTALE, NEL 2020...