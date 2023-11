IN AMERICA I VERI "FATTONI" NON SONO I PISCHELLI, MA I VECCHI! - SEMPRE PIÙ ANZIANI FUMANO ERBA PER DORMIRE MEGLIO, ATTENUARE I DOLORI E TRATTARE L'ANSIA: NEL 2007 SOLO LO 0,4% DEGLI OVER 65 SI "FACEVA" MENTRE, NEL 2022, LA PERCENTUALE È SALITA ALL'8% - AL POSTO DI PRENDERSI DECINE DI PASTICCHE PER RIDURRE I DISTURBI IN MOLTI PREFERISCONO ROLLARSI UNA CANNA E FUMARSELA - LE TESTIMONIANZE DI DECINE DI PAZIENTI ANZIANI "CURATI" CON L'ERBA

PERCHÉ ALCUNI ANZIANI SCELGONO L'ERBA AL POSTO DELLE PILLOLE

Articolo del "New York Times" - Dalla rassegna stampa estera di "Epr Comunicazione"

cannabis

Gli anziani usano la cannabis più che mai. Ma quali sono i suoi suoi potenziali benefici terapeutici e sui suoi effetti collaterali durante l'invecchiamento?

Gli anziani sono una delle popolazioni di consumatori di cannabis in più rapida crescita negli Stati Uniti. Mentre alcuni ne fanno uso di erba da decenni, gli studi suggeriscono che altri si ravvicinano alla droga per la prima volta per dormire meglio, attenuare il dolore o trattare l'ansia - soprattutto quando i farmaci da prescrizione, che spesso hanno effetti collaterali indesiderati, non funzionano come previsto. Scrive il NYT.

cannabis cura dolore

Nel 2007, solo lo 0,4% circa delle persone di 65 anni e più negli Stati Uniti aveva dichiarato di aver fatto uso di cannabis nell'ultimo anno, secondo il National Survey on Drug Use and Health. Questo numero è salito a quasi il 3% nel 2016. Nel 2022, la percentuale era superiore all'8%.

Nancy Herring, 76 anni, ha fatto uso di cannabis a scopo ricreativo per tutta la sua vita adulta - si descrive come "una degli hippy degli anni '60". Ma è stato solo quando a suo marito è stato diagnosticato il morbo di Parkinson e la demenza due anni fa che ha iniziato a interrogarsi sull'uso terapeutico dell'erba.

spinelli a new york

Nel corso della malattia, il marito, oggi 79enne, aveva sviluppato insonnia. Presto nessuno dei due riuscì più a dormire. I medici gli prescrissero delle pillole per aiutarlo a riposare, ma "niente funzionava davvero", dice la signora. A un certo punto, ha reagito in modo così negativo a un farmaco da finire in ospedale.

Poi hanno provato la cannabis acquistandola in un negozio vicino a dove vivono, a Clearwater, in Florida. Ora, dopo una gomma e un tiro di pipa, suo marito "riesce a dormire la notte, il che è una cosa enorme", ha detto.

cannabis come medicinale

Le proprietà terapeutiche della marijuana non sono state ben studiate, soprattutto tra i consumatori più anziani, rendendo difficile per i medici consigliare i loro pazienti sui benefici e sui rischi. Le aziende produttrici di cannabis si sono affrettate a colmare questo vuoto, offrendo consigli agli anziani sulle dosi o sulle formulazioni e creando persino prodotti destinati a loro. Nel frattempo, mentre sempre più anziani sperimentano la cannabis, si scambiano informazioni sui suoi benefici e condividono i problemi che hanno incontrato lungo il cammino.

cannabis terapeutica 3

"La gente è semplicemente disperata", ha detto il dottor Aaron Greenstein, psichiatra geriatrico di Denver. "Sono disposti a provare qualsiasi cosa".

Quando sua nonna si convinse di rivivere l'Olocausto durante le ultime fasi della sua demenza, l'assunzione di una pillola solubiile con una piccola quantità di THC - il componente psicoattivo della marijuana - pose fine ai suoi flashback e la aiutò a sentirsi in pace.

"Ho avuto decine di pazienti che mi hanno detto che ha curato i loro vari disturbi", ha detto la dottoressa Haley V. Solomon, psichiatra geriatrica di San Diego che, insieme al dottor Greenstein, ha scritto sulle promesse e sui rischi dell'uso della cannabis da parte degli anziani. "Penso che sia davvero importante ascoltarli, apprendere e poi studiare ulteriormente".

cannabis

Gli anziani devono essere consapevoli delle potenziali interazioni con i farmaci, ha aggiunto, e considerare anche come la cannabis possa influire sulla cognizione, sulla coordinazione e sull'equilibrio.

La medicina non funziona.

Senza una stella polare che guidi gli anziani su come usare la cannabis, c'è uno sforzo di base tra alcuni anziani per insegnarsi a vicenda.

Carminetta Verner, 88 anni, è diventata la fonte principale di informazioni sulla cannabis nella sua comunità di pensionati, il vasto complesso Leisure World nella contea di Montgomery, Md, che ospita circa 8.000 persone anziane.

Nel 2018 ha fondato un club dedicato all'educazione dei residenti sulla cannabis terapeutica. I membri del club, che ora sono cresciuti fino a raggiungere le 100 persone, potrebbero essere più numerosi se non fosse per lo stigma ancora associato al prodotto, ha detto la signora Verner.

CANNABIS TERAPEUTICA

"Ci sono molte persone qui che soffrono e hanno dolore, e la medicina non funziona per loro", ha detto.

Damien Cornwell, proprietario di un dispensario a Binghamton, N.Y., aperto a febbraio, ha detto che la sua attività ha attirato clienti che "cercano un sollievo che non possono trovare presso gli studi medici". Hanno disturbi come l'artrite reumatoide, l'ansia e l'insonnia, ha detto.

cannabis 2

Man mano che altri Stati legalizzano la cannabis - ora è consentita per uso ricreativo in più di 20 Stati e a Washington, D.C., e per uso medico in 38 Stati e D.C. - il numero di anziani che si rivolgono alla marijuana continuerà a crescere, dicono gli esperti. Un sondaggio Gallup di ottobre ha rilevato che circa due terzi degli adulti di 55 anni e più pensano che l'uso della marijuana dovrebbe essere legale.

Le aziende di cannabis stanno corteggiando gli anziani.

Steve Hickerson, che vive a Laguna Woods, in California, vuole dormire meglio.

Ha usato gocce sublinguali di cannabis, ma ha detto che non sono state d'aiuto, quindi sta provando le gomme, "che sembrano funzionare molto meglio". In passato riteneva che l'uso di droghe che alterano la mente fosse moralmente sbagliato - "sono un cristiano", ha spiegato - ma ora, ha detto, "ho 79 anni, le cose sono diverse". È disposto a esplorare i prodotti che hanno un utilizzo medico.

cannabis

Le aziende stanno capitalizzando il nuovo interesse. All'inizio di quest'anno, il signor Hickerson è stato trasportato a un evento organizzato da Glass House, uno dei più grandi marchi di cannabis del paese, insieme a circa 50 altre persone della sua comunità di pensionati a cui sono stati offerti prodotti di cannabis con uno sconto sostanziale.

L'azienda Trulieve, che ha la più grande superficie di vendita al dettaglio di prodotti di cannabis negli Stati Uniti e un impianto di coltivazione di cannabis di 750.000 piedi quadrati nel nord della Florida, sta anche entrando in contatto con gli anziani attraverso sessioni educative nelle comunità.

nonne cannabis africa 2

Kim Rivers, cofondatore e amministratore delegato di Trulieve, ha detto che i loro clienti " senior" - quelli di 55 anni e più - stanno crescendo di anno in anno. In Florida, ha aggiunto, questi adulti rappresentano il 20% della loro clientela.

Bristol Extracts, che produce cannabis a New York, ha creato un marchio chiamato Senior Moments - una collezione di unguenti, gelatine e mentine che ha debuttato a marzo.

"È arrivato il momento di ravvivare un po' le cose!", si legge sul sito web dell'azienda. "Invecchiare non deve essere per forza banale".

I prodotti commestibili del marchio contengono anche ingredienti come il ginkgo biloba, che vengono pubblicizzati per sostenere "la memoria e l'umore". Presto la linea includerà balsami per il corpo e caramelle gommose che funzionano sia come aiuto per il sonno sia come afrodisiaco, ha detto Eric Blazak, fondatore e amministratore delegato dell'azienda.

assienah nonne cannabis africa

Cosa dovrebbero sapere gli anziani sulla cannabis?

Poiché la cannabis non è legale a livello federale, i medici non dispongono di sufficienti ricerche che li aiutino a capire per quali patologie sia utile, chi potrebbe essere più a rischio di potenziali danni, come dosarla correttamente o quali varietà raccomandare, ha detto il dottor Benjamin Han, specialista in medicina delle dipendenze all'Università della California, San Diego, e uno dei pochi geriatri negli Stati Uniti che studia gli anziani e l'uso di sostanze.

"Ciò che rende il tutto ancora più complicato è che la cannabis è una pianta molto complessa", ha aggiunto, e ci sono più di 100 cannabinoidi - i componenti biologicamente attivi della pianta di cannabis - oltre a prodotti con diversi rapporti tra THC e cannabidiolo, o CBD.

cannabis

Iniziare piano e con calma. Se un paziente vuole provare prodotti a base di cannabis contenenti THC, la dottoressa Han consiglia di iniziare con una dose bassa (in genere da 1 milligrammo a 2,5 milligrammi) e di "lasciar passare una settimana" prima di decidere di aumentarla.

L'assunzione di dosi eccessive di edibili può causare vertigini, confusione, variazioni della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna, attacchi di panico, ansia, nausea, vomito e può persino portare alcune persone al pronto soccorso.

Uno studio, guidato dal Dr. Han, ha scoperto che le visite al pronto soccorso associate all'uso di cannabis tra gli adulti più anziani sono aumentate di oltre il 1.800% in California - da 366 nel 2005 a 12.167 nel 2019.

I consumatori più anziani possono basarsi sulla loro precedente esperienza con la droga, ma "la cannabis di oggi è molto diversa", ha detto. "È più forte. E poi ci sono tutti quei cambiamenti fisiologici che si verificano con l'invecchiamento e che ti rendono più sensibili rispetto a 40 anni fa".

"È importante parlarne con un medico o un operatore sanitario, soprattutto se la si usa per ragioni mediche per trattare malattie croniche o sintomi cronici", ha detto la dottoressa Han.

cannabis terapeutica

La cannabis può interagire con alcuni farmaci, come il warfarin, un farmaco usato per trattare i coaguli di sangue. Gli anziani che assumono sedativi-ipnotici come l'Ambien o benzodiazepine come lo Xanax - o che bevono alcolici - dovrebbero evitare la cannabis, secondo il Dr. Solomon, perché se associata a questi farmaci può causare vertigini e confusione e rendere gli anziani più suscettibili a cadute e lesioni.

Inoltre, fumare cannabis può scatenare sintomi respiratori in chi soffre di malattie polmonari croniche, ha aggiunto la dottoressa Han.

cannabis terapeutica 2

La Verner raccomanda di rivolgersi a dispensari autorizzati che vendono prodotti testati da terzi. Inoltre, è bene informarsi sulle normative statali. "Bisogna documentarsi, non avere paura delle cose", ha detto la Verner. "Dovete sapere cosa può andare bene per voi e poi partire da lì". Attraverso tentativi ed errori, ha scoperto che il cannabinolo, o CBN, che non è psicoattivo, era il più utile per la sua insonnia. Ora prende meno pillole: solo una per i livelli della tiroide e un'altra per ridurre la pressione sanguigna. Molti anziani "si ritrovano con tutti questi flaconi di medicinali", ha detto. "E non credo che sia necessario". C'è anche il rischio di sindrome da iperemesi da cannabinoidi, una condizione che causa vomito ricorrente nei forti consumatori di marijuana.