BIS? NO, GRAZIE - SERGIO MATTARELLA IN VISITA ALLA SAPIENZA DI ROMA: “TORNO QUI A POCHE SETTIMANE DALLA FINE DEL MIO MANDATO…”, RIBADENDO IL CONCETTO CHE NON PENSA DI RIMANERE AL QUIRINALE. MA SE I PARTITI NON RIESCONO A TROVARE L'ACCORDO SU UN NOME ALTERNATIVO E VANNO DA LUI A FRIGNARE, COME FECERO CON NAPOLITANO, POTRÀ TIRARSI INDIETRO? - VIDEO