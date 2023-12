GLI AMERICANI FARANNO ABBASSARE LA CRESTA A NETANYAHU? MENTRE IL PREMIER ISRAELIANO RIPETE CHE CONTINUERÀ LA GUERRA FINCHÉ HAMAS NON VERRÀ ELIMINATO, IL PRESSING PER UNA TREGUA SI FA SEMPRE PIÙ FORTE: WASHINGTON È SCESO IN CAMPO PER UN NUOVO CESSATE IL FUOCO E PARLA DI “NEGOZIATI MOLTO SERI PER UNA PAUSA”. ISMAIL HANIYEH, UNO DEI LEADER DI HAMAS, È STATO AL CAIRO PER COLLOQUI CON FUNZIONARI EGIZIANI E SU ISRAELE, DA OLTRE 24 ORE, È STATO INTERROTTO IL LANCIO DI RAZZI DA GAZA…

Estratto dell’articolo di Fabiana Magrì per "la Stampa"

biden netanyahu 2

[…] Mentre i collegamenti internet e telefonici nella Striscia continuano a saltare, al nord e al sud, i media palestinesi hanno diffuso video di una serie di attacchi israeliani. A Jabalia il ministero della Sanità di Hamas parla di 46 morti, un centinaio di feriti e decine di dispersi sotto le macerie. A est della City, a Shejaiya, un altro filmato mostra l'esplosione simultanea di oltre 50 edifici.

SOLDATO ISRAELIANO NEL NORD DELLA STRISCIA DI GAZA

L'agenzia di stampa Wafa ha parlato di «pesanti bombardamenti» anche a Khan Yunis. Secondo altre fonti palestinesi, Israele ha continuato a colpire obiettivi a Rafah, vicino all'ospedale kuwaitiano, provocando una decina di morti. Il bilancio totale secondo Hamas nella Striscia ha superato i 20mila morti.

JOE BIDEN - BENJAMIN NETANYAHU

Ma l'avanzata dell'esercito non si arresta. «Continuiamo la guerra fino alla fine, finché Hamas non sarà eliminato, fino alla vittoria», ribadisce il premier israeliano Benjamin Netanyahu in un video diffuso su X.

«Chi pensa che ci fermeremo - aggiunge alludendo alla seconda risoluzione su Gaza attesa dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite - è scollegato dalla realtà». Il messaggio è destinato anche ad altre orecchie, quelle dei vari soggetti, diplomatici, di intelligence e politici, impegnati a rianimare le trattative per un cessate il fuoco che consenta la liberazione di altri ostaggi israeliani.

PALESTINESI AL CAMPO PROFUGHI DI JENIN DOPO IL RAID ISRAELIANO

Si torna a respirare, nelle dichiarazioni e nelle indiscrezioni delle ultime ore, un'aria di ottimismo. Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, in un briefing per la stampa a bordo dell'Air Force One, ha definito «molto seri» i negoziati per una pausa nei combattimenti tra Israele e Hamas. Il leader politico della fazione palestinese, Ismail Haniyeh, è stato al Cairo per colloqui con funzionari egiziani. E fonti palestinesi hanno anticipato che anche il capo della Jihad islamica Ziad al-Nakhala è atteso in Egitto nei prossimi giorni.

ismail haniyeh 2

Su Israele, anche questo è un segnale, da oltre 24 ore nel momento in cui si scrive, tacciono le sirene d'allarme a indicare un'interruzione del lancio di razzi da Gaza. «È chiaro che questo conflitto deve spostarsi verso una fase di minore intensità» è tornato a dire il segretario di Stato americano Antony Blinken, chiedendo «operazioni più mirate» e sottolineando che è una priorità assoluta per l'amministrazione Biden porre fine alla guerra tra Israele e Hamas «il più rapidamente possibile».

attacco di israele a gaza

L'avanzata di Tsahal, secondo l'analista militare Amos Harel, sta già procedendo con maggiore cautela. Se non altro, per limitare le perdite tra i soldati e per non esporre al pericolo i connazionali prigionieri a Gaza, soprattutto dopo l'errore fatale commesso venerdì, che ha portato all'uccisione di tre israeliani a un passo dalla liberazione.

