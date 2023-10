GLI AMERICANI NON VOGLIONO SAPERNE DI ABBANDONARE LO SMART WORKING - GLI UFFICI DELLE CITTÀ DEGLI STATI UNITI RESTANO VUOTI: A SETTEMBRE IL RITORNO AL LAVORO IN PRESENZA HA TOCCATO IL PICCO DEL 50,4% RISPETTO AI LIVELLI PRE-PANDEMIA - INUTILI GLI OBBLIGHI E LE PUNIZIONI ANNUNCIATE DALLE AZIENDE PER CONVINCERE I DIPENDENTI A TORNARE SULLE LORO SCRIVANIE - I LAVORATORI CONTINUANO A EVITARE GLI UFFICI PER VARI MOTIVI: DAI PROBLEMI DI SICUREZZA NELLE CITTÀ AI COSTI TROPPO ALTI PER I PENDOLARI…

(ANSA) - Gli uffici americani restano vuoti. Gli obblighi di presenza e le misure punitive annunciate dalle aziende per far tornare i dipendenti alle loro scrivanie non sono riusciti a spostare l'ago della bilancia e gli uffici restano così vuoti. Se durante i giorni centrali della settimana le presenze aumentano, il lunedì e il venerdì sono le due giornate in cui sono più scarsamente popolati. Secondo le stime di Kastle Systems, a settembre il ritorno in ufficio ha toccato il picco del 50,4% rispetto ai livelli pre-pandemia, riporta il Wall Street Journal.

Da allora però la percentuale si è leggermente ridotta e nei prossimi mesi non si intravede una ripresa. Fra il Covid che è tornato a correre e i problemi di sicurezza in molte grandi città, i lavoratori continuano a evitare gli uffici. E lo fanno anche per risparmiare: non spostarsi infatti implica meno spese e, in un momento non facile per l'economia, molti ritengono la priorità tagliare quanto superfluo.

