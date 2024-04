GLI AMERICANI PREPARANO L’OFFERTA CHE NETANYAHU NON PUÒ RIFIUTARE: SE RINUNCIA A INVADERE RAFAH, L’ARABIA SAUDITA È PRONTA A NORMALIZZARE I RAPPORTI CON ISRAELE – IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN, DOMANI ARRIVA A RIAD (DOPO LA CINA) PER CONVINCERE BIN SALMAN. LA CASA BIANCA, SE LO STATO EBRAICO PROCEDE CON L’INCURSIONE NELLA CITTÀ DEL SUD DELLA STRISCIA DI GAZA, POTREBBE LIMITARE LA FORNITURA DI ARMI - HAMAS SI OPPONE AL RILASCIO DEGLI OSTAGGI

RIUNIONE DI SEI PAESI ARABI A RIAD PER FERMARE LA GUERRA A GAZA

(ANSA) - Il ministro degli Esteri dell'Arabia Saudita, il principe Faisal bin Farhan Al Saud, ha presieduto un incontro a Riad con i rappresentanti di sei paesi arabi per discutere la situazione a Gaza, come riporta Al Jazeera.

All'incontro hanno partecipato il ministro degli Esteri giordano Ayman Al-Safadi, il diplomatico più alto in grado egiziano Sameh Shoukry, il funzionario dell'Autorità Palestinese Hussein Al-Sheikh, il consigliere diplomatico degli Emirati Arabi Uniti Anwar Gargash e il ministro del Qatar Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi. Il gruppo ha sottolineato la necessità di porre fine alla guerra di Israele contro Gaza e l'importanza di riconoscere lo Stato di Palestina lungo i confini del 1967 con Gerusalemme Est occupata come capitale. Hanno inoltre respinto qualsiasi tentativo di sfollare i palestinesi dalle loro terre e qualsiasi operazione militare a Rafah.

NETANYAHU TEME MANDATO ARRESTO DA CPI,COLLOQUI FRENETICI'

(ANSA) - Secondo i media israeliani, gli Stati Uniti stanno prendendo parte a un disperato sforzo diplomatico per impedire alla Corte penale internazionale (Cpi) di emettere in settimana mandati di arresto per il premier Benyamin Netanyahu, il ministro della Difesa Yoav Gallant e il capo dell'Idf Herzi Halevi.

Il sito di notizie Walla aggiunge che Netanyahu ha fatto telefonate continue durante il weekend cercando di convincere gli Usa a bloccare qualsiasi decisione della Cpi. Haaretz scrive che il governo israeliano sta lavorando con il presupposto che il procuratore della Cpi Karim Khan possa emettere questa settimana i mandati.

ISRAELE LANCIA ATTACCHI AEREI SUL CENTRO DI GAZA

(ANSA) - L'aeronautica israeliana sta effettuando attacchi sulla parte centrale della Striscia di Gaza, ha riferito Al Jazeera del Qatar. "I nostri colleghi riferiscono della ripresa degli attacchi aerei israeliani sugli insediamenti di Az-Zawayda e Al-Muharraqa nella parte centrale della Striscia di Gaza", ha detto il canale televisivo.

UNRWA, 'ISRAELE PREPARA OPERAZIONE SU LARGA SCALA A RAFAH'

(ANSA) - "Israele sta preparando un'operazione militare su larga scala nella città di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza". Lo ha detto alla TASS Philippe Lazzarini, commissario generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) in un'intervista esclusiva.

"La mia paura in questo momento è ciò che l'esercito israeliano intende fare, a prescindere dall'assistenza militare a Israele da parte degli Stati Uniti. Sembra che ci sia una preparazione per un possibile intervento militare su larga scala a Rafah", ha detto.

BLINKEN GIOCA LA CARTA SAUDITA VIDEO DI HAMAS CON DUE OSTAGGI

Estratto dell’articolo di Davide Frattini per il “Corriere della Sera”

O Riad o Rafah. Nella capitale saudita arriva domani Antony Blinken, il segretario di Stato americano, e con gli altri leader internazionali discute della situazione a Gaza e nella città verso il confine con l’Egitto.

È improbabile che la metta giù secca come Thomas Friedman, che in un commento sul New York Times definisce il bivio a cui si troverebbe il premier Benjamin Netanyahu: una strada porta all’invasione degli ultimi chilometri quadrati nella Striscia, l’altra alla normalizzazione con la monarchia del Golfo.

L’editorialista è sempre ben informato sulle opinioni e strategie della Casa Bianca e avverte che il presidente Joe Biden potrebbe decidere di limitare le forniture di alcuni armamenti, se Israele procedesse in ogni caso con l’incursione.

Lo stesso Blinken, prima del viaggio in Medio Oriente, ha spiegato alla Cnn che un progetto per l’apertura delle relazioni diplomatiche tra le due nazioni «può essere approntato anche prima della tregua assieme a un piano che porti alla nascita di uno Stato palestinese». A Riad interviene pure il presidente Abu Mazen che secondo gli americani dovrebbe prendere il controllo di Gaza alla fine del conflitto.

[…] Bibi Netanyahu continua a opporsi, è ormai in campagna elettorale — sa che sarebbe sconfitto al voto anticipato — e vuole presentarsi come il capo della destra contraria al ritorno dell’Autorità palestinese, a cui Hamas ha tolto 17 anni fa con un golpe armato il dominio su Gaza.

Come il primo ministro che non cede al leader Usa: gli attriti non scendono di livello, anche se Washington ha per ora sospeso le sanzioni contro un battaglione di Tsahal per violazione dei diritti umani in Cisgiordania.

I genieri dell’esercito […] stanno costruendo strutture semipermanenti nella Striscia. Il governo proclama — sempre in contrasto con gli Stati Uniti — di voler mantenere a lungo le truppe dentro il cosiddetto corridoio Netzarim, dal nome della colonia che esisteva fino all’evacuazione nel 2005: taglia in due i 363 chilometri quadrati e le immagini evidenziano i due campi preparati vicino al Mediterraneo e a Est verso il confine con Israele.

Ci sono baracche e aree per il controllo della popolazione, se i politici e lo stato maggiore dovessero decidere di permettere il ritorno degli sfollati verso il nord in macerie. La base sul mare sembra poco lontana dall’area dove viene preparato il molo per l’arrivo degli aiuti umanitari scaricati sul pontile flottante che gli americani stanno allestendo […]

BEIT HANOUN (STRISCIA DI GAZA) PRIMA E DOPO GLI ATTACCHI ISRAELIANI L OPERAZIONE DI TERRA ISRAELIANA NELLA STRISCIA DI GAZA il volantino di israele con l appello a evacuare gaza nord distruzione a gaza carri armati israeliani al confine con gaza gaza distrutta dagli attacchi israeliani Benjamin Netanyahu