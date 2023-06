GLI AMERICANI RIESCONO A INVOLGARIRE PURE CASA CIPRIANI – L’ESCLUSIVO CLUB A LOWER MANHATTAN È ALLA DISPERATA RICERCA DI NUOVA CLIENTELA DOPO CHE IL SUO GIRO DI AVVENTORI È STATO BOLLATO COME TRASH: "PERSONAGGI IN STILE GANGSTER E RAGAZZETTE MEZZE NUDE A CACCIA DI SUGAR DADDY" – AL MOMENTO CI SONO 4MILA PERSONE IN LISTA D’ATTESA, MA IL CLUB PUNTA A PERSONAGGI DEL MONDO DELL’ARTE E DELLO SPETTACOLO – DA CASA CIPRIANI NEGANO I RUMORS, MA TAYLOR SWIFT HA…

casa cipriani a new york 4

DAGONEWS

Casa Cipriani ha bisogno di un restyling della clientela?

Il club privato per soli membri situato a Lower Manhattan è alla disperata ricerca di una nuova clientela perché la sua risulta essere un po’ cheap. «Stanno cercando di avere una clientela migliore perché tutti si lamentano del fatto che ci sono gangster e ragazze praticamente nude che corrono in giro per il club» ha detto una fonte in esclusiva a "Page Six".

casa cipriani a new york 8

Un'altra persona descrive l'atmosfera come "ragazze in cerca di sugar daddy". Il club di lusso è ancora molto richiesto e ci sono 4.000 persone in lista d'attesa. Ma a quanto pare, il club "sta cercando una clientela più interessante, come le persone del mondo dell'arte... più di alto profilo": «Stanno davvero cercando di ripulirlo, perché in questo momento sta diventando un po' trash».

casa cipriani a new york 5

Un insider della vita notturna suggerisce una soluzione: «Assumi una Amy Sacco. Ecco di chi hanno bisogno se vogliono cambiare la clientela» dice una fonte citando la regina dell’ospitalità dietro una delle più leggendarie mete notturne di New York, il Bungalow 8.

Un portavoce del club esclusivo, nel frattempo, dice a "Page Six": «Siamo orgogliosi della privacy della nostra comunità e non commentiamo queste false accuse. Sembra che qualcuno sia arrabbiato perché è rimasto fuori. La realtà è che abbiamo avuto sempre l’interesse di persone che gravitano nel mondo dell'arte e dello spettacolo».

casa cipriani a new york 12

Nel frattempo, il club, che conta Leonardo DiCaprio come cliente regolare, avrebbe perso uno dei suoi membri più famosi all'inizio di questo mese. Secondo alcune fonti Taylor Swift ha annullato la sua iscrizione dopo che alcune ospiti le avevano scattato delle foto durante un appuntamento con Matty Healy. Il club ha negato che Swift abbia abbandonato il club, ma ha riconosciuto: «Casa Cipriani ha revocato l'iscrizione ad alcuni membri per aver violato le regole del nostro club». Una fonte ha detto che "almeno tre membri sono stati espulsi per aver scattato foto a Taylor".

casa cipriani a new york 6 casa cipriani a new york 1 casa cipriani a new york 10 casa cipriani a new york 11 casa cipriani a new york 2 casa cipriani a new york 3 casa cipriani a new york 7 casa cipriani a new york 9