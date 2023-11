8 nov 2023 20:04

GLI AMERICANI SI APPELLANO ALLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA SOLO QUANDO PARE A LORO – MENTRE IL PRODUTTORE ITALIANO CHICO FORTI, CONDANNATO ALL’ERGASTOLO PER OMICIDIO, RIMANE IN UN CARCERE DELLA FLORIDA, GLI AMERICANI PRETENDONO L’ESTRADIZIONE IMMEDIATA DELLO SKIPPER 33ENNE MILOS RADONJIC, CONSIDERATO UN PERICOLOSO BOSS CHE VOLEVA PORTARE IN EUROPA CHILI DI COCAINA – SECONDO IL LEGALE DELLO SKIPPER NORDIO DOVREBBE PORRE IL VETO PER “RAGIONI DI OPPORTUNITÀ POLITICA” VISTO CHE…