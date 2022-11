LA STANGATA PUO’ ATTENDERE – L'ARERA HA SPOSTATO AL 1° APRILE 2023 LA FINE DEL MERCATO TUTELATO PER LUCE E GAS PER CONDOMINI E MICROIMPRESE, ORIGINARIAMENTE PREVISTA PER IL 1° GENNAIO 2023 – SCONGIURATO COSÌ PER QUALCHE ALTRO MESE IL RISCHIO CONCRETO CHE, FINENDO SUL MERCATO LIBERO, I PREZZI DELLE TARIFFE ENERGETICHE SCHIZZINO IN ALTO...