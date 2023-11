GLI AMERICANI VOGLIONO METTERE LA MORDACCHIA A NETANYAHU – IL SEGRETARIO DI STATO USA, ANTONY BLINKEN, ARRIVA IN ISRAELE PER FARE PRESSIONE SUL PREMIER. L’OBIETTIVO È CONVINCERLO A FARE DELLE BREVI PAUSE UMANITARIE NELLE OPERAZIONI MILITARI A GAZA – I DRONI STATUNITENSI SONO GIÀ SUI CIELI DI GAZA, A CACCIA DEGLI OSTAGGI – ILF FATTORE TEMPO: “BIBI” DEVE AGIRE IN FRETTA, BIDEN TEME LA RABBIA ARABA (E I MAL DI PANCIA DELL’ALA SINISTRA E FILO-PALESTINA DEL SUO PARTITO), CHE POTREBBE ALLARGARSI ANCHE AGLI “AMICI” GIORDANIA, BAHREIN ED EMIRATI… - VIDEO

MEDIA, BLINKEN È ARRIVATO IN ISRAELE

(ANSA-AFP) - Il Segretario di Stato americano, Antony Blinken, è arrivato oggi in Israele per il suo previsto incontro con il premier Benyamin Netanyahu: lo riporta un corrispondente dell'agenzia di stampa Afp che viaggiava con lui.

'BLINKEN FARÀ PRESSIONE SU ISRAELE PER PAUSE NELLA GUERRA

l segretario di Stato Antony Blinken farà pressione sul governo israeliano affinché accordi delle brevi pause nelle operazioni militari a Gaza per consentire il rilascio in sicurezza degli ostaggi e la distribuzione degli aiuti umanitari.

Lo riporta il New York Times citando fonti dell'amministrazioe, secondo le quali Blinken premerà per più pause umanitarie durante la sua visita in Israele.

La richiesta di pause, precisano fonti della Casa Bianca, è diversa da un cessate il fuoco, che si ritiene andrebbe a beneficio di Hamas.

FONTI, DRONI USA SU GAZA IN CERCA DI OSTAGGI

(ANSA) - Droni americani hanno sorvolato la Striscia di Gaza in cerca degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas e dalle fazioni palestinesi. Lo riportano i media che citano fonti anonime Usa secondo cui i droni stanno raccogliendo informazioni per aiutare nella localizzazione degli ostaggi. Secondo una di queste fonti, i droni sono all'opera da oltre una settimana. Tra gli ostaggi ci sono anche cittadini Usa con doppio passaporto.

PERCHÉ NETANYAHU ACCELERA

Estratto dell’articolo di Giordano Stabile per “La Stampa”

L'ingresso nella cinta urbana di Gaza City, il primo tentativo di spezzare "il guscio dell'uovo" […] è la seconda accelerazione delle operazioni nella guerra scatenata dal massacro del 7 ottobre. E per la seconda volta arriva alla vigilia di una visita americana.

La sera del 17 ottobre l'aviazione con la Stella di David scatenò la più terrificante ondata di raid, con cento cacciabombardieri, mentre il presidente Joe Biden stava volando verso […] Tel Aviv.

Ieri le avanguardie corazzate sono penetrate nei quartieri periferici della città, perforando anche il secondo cerchio dei tre allestiti attorno ai centri di comando di Hamas. E oggi è atteso a Gerusalemme il segretario di Stato Antony Blinken.

[…] Benjamin Netanyahu deve infliggere un colpo mortale prima che le pressioni internazionali si facciano troppo forti. Il premier vuole correre più forte persino dei suoi generali, che pure nell'eliminare i capi palestinesi hanno la loro chance di ripristinare l'onore di Tsahal, l'esercito israeliano. Tanto che si è scontrato con lo Stato maggiore sull'opportunità di lasciare entrare il gasolio che rifornisce i generatori di elettricità negli ospedali. Un gesto di cortesia verso Washington, che preme perché si proteggano il più possibile i civili.

La Casa Bianca non vuole assistere all'agonia in diretta mondiale di un intero popolo. I governi arabi amici sono in subbuglio. Dopo la Giordania, ieri anche il Bahrein ha ritirato il suo ambasciatore dallo Stato ebraico.

Gli Accordi di Abramo vanno in pezzi, solo gli Emirati finora non hanno protestato ma solo perché hanno un conto in sospeso con i ribelli Houthi dello Yemen, […] e hanno bisogno di Israele per mantenere le posizioni conquistate nel Mar Rosso e Corno d'Africa.

Ma più passa il tempo, più il fronte arabo-islamico aumenterà le pressioni antioccidentali. Il ministro degli Esteri iraniano è andato ad Ankara con una richiesta precisa, bloccare le esportazioni di petrolio, 220 mila barili al giorno, che arrivano in gran parte dall'Azerbaigian attraverso la Turchia. In piccolo la riedizione dell'embargo del 1973. […]

BIDEN SPINGE LE PAUSE UMANITARIE (E GUARDA GIÀ OLTRE NETANYAHU)

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

Il presidente Joe Biden suggerisce una «pausa» nei combattimenti. «Una pausa significa dar tempo per far uscire i prigionieri», ha detto Biden, mercoledì sera, a un comizio elettorale in Minnesota. «E c’è una grossa differenza con il cessate il fuoco» che «aiuterebbe Hamas», sottolinea più tardi il portavoce John Kirby. È stato un fuori programma, in risposta alla domanda di una rabbina che si era alzata in piedi chiedendogli di fare appello per il cessate il fuoco a Gaza, contestata da altri spettatori. «È incredibilmente complicato — ha replicato il presidente —. Capisco le emozioni sia dalla parte dei palestinesi che da quella degli israeliani».

In linea con le parole di Biden, il segretario di Stato Antony Blinken oggi atterra in Israele, dove chiederà «pause umanitarie», che il premier Netanyahu sta valutando. […]

Ma il problema per Biden è che questo non basta a una parte del suo stesso partito democratico che, come la rabbina in Minnesota, chiede il cessate il fuoco. C’è delusione dell’elettorato arabo-americano: un sondaggio dell’Arab American Institute rivela che solo il 17% è pronto a rieleggere Biden (nel 2020 il 59% era con lui): comunità piccola ma importante in Stati in bilico come Michigan e Pennsylvania.

[…] Blinken ha anticipato che questo viaggio mira anche a discutere del dopoguerra a Gaza. Al Congresso ha detto martedì che l’Autorità palestinese dovrebbe riprendere il controllo della Striscia e che agenzie internazionali e Paesi della regione potrebbero avere un ruolo per un periodo transitorio. Secondo Politico, d’altra parte, Biden e i suoi consiglieri sono convinti che i giorni di Netanyahu al potere siano agli sgoccioli. «Ci sarà una resa dei conti con la società israeliana su ciò che è accaduto», ha detto un funzionario al sito. «Alla fine la responsabilità si ferma sulla scrivania del premier». Alcuni, tuttavia, temono che «Bibi» possa spingere per una escalation. Biden al telefono gli avrebbe suggerito di pensare alle lezioni che vuole condividere con il suo successore.

Dopo una possibile sosta domenica in Turchia (sarebbe la prima dall’inizio della guerra), Blinken volerà in Giappone, Corea del Sud e India: nulla distrarrà l'America dall’Indo-Pacifico. E se i repubblicani alla Camera rifiuteranno di approvare i fondi per l’Ucraina insieme a quelli per Israele, Biden avverte: metterà il veto.

