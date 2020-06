AMICIZIE, USA E GETTA – MEGHAN MARKLE HA LIQUIDATO LA SUA MIGLIORE AMICA JESSICA MULRONEY FINITA NELLA BUFERA DOPO AVER PRESO A MALE PAROLE UN’INFLUENCER AFROAMERICANA – UNO SCIVOLONE CHE LE È COSTATO IL LAVORO ALLA “ABC” E L’AMICIZIA DELLA DUCHESSA – ERA STATA LA MULRONEY A INTRODURLA NELL’ALTA SOCIETÀ QUANDO LEI ERA SOLO UN’ATTRICETTA DI SERIE C, MA ORA…

Nicola Bambini per "www.vanityfair.it"

Come se non bastassero le critiche, i paparazzi e la pandemia, a complicare la nuova vita americana di Meghan Markle ci si mette persino una sua carissima amica, la stilista Jessica Mulroney. O forse, stando alle indiscrezioni del Daily Mail, sarebbe più corretto dire «ex amica», in quanto il suo duro attacco a Sasha Exeter, un’influencer afroamericana, pare abbia spinto l’ex attrice a prendere le distanze.

La fonte ha raccontato al tabloid che Meghan, nonostante abbia difeso Jessica dall’accusa di razzismo, si è comunque sentita «mortificata» per l’accaduto: «Sa che gli amici riflettono ciò che sei, quindi non vuole più essere associata alla designer». Pensare che si erano conosciute tanti anni fa in Canada, quando la duchessa recitava nella serie «Suits», ed erano riuscite a creare uno splendido rapporto.

Tanto che Jessica ha continuato a dare consigli fashion a Meghan anche dopo il suo sbarco a Windsor, partecipando pure al royal wedding con Harry. «In realtà, però, qualcosa negli ultimi tempi stava cambiando», aggiunge un altro insider a Page Six. «Jessica era come se volesse far carriera sfruttando l’amicizia con Meghan, quindi la bufera sul “White Privilege” è stata l’occasione per chiudere i rapporti».

Insomma, alla duchessa non è piaciuta la gestione della situazione da parte dell’amica. Che nel frattempo è stata licenziata dall’emittente ABC dal ruolo di ospite di «Good Morning America» e si è vista pure annullare da CTV il suo reality «I do, Redo». Infine ha fatto un passo indietro dal consiglio direttivo dell’associazione benefica «The Shoebox Project», fondata con le tre sorelle del marito Ben.

«Meghan, che da sempre lotta contro la discriminazione, vuole assolutamente preservare la sua dignità e la sua reputazione». Ecco perché le scuse pubbliche di Jessica potrebbero non bastare per rimettere insieme i cocci della loro amicizia.

