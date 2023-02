18 feb 2023 14:48

AMIRA MIA – È MORTA PER UN TUMORE LA SEXY STAR LILIANA FELEAGA, IN ARTE "AMIRA HAYES", STELLA DELL’INTRATTENIMENTO PER ADULTI. ORIGINARIA DI BUCAREST, IN ROMANIA, MA NATURALIZZATA ITALIANA, RISIEDEVA DA ANNI A DESENZANO DEL GARDA ED È STATA PROTAGONISTA DI CALENDARI E PROGRAMMI TELEVISIVI. MA È PASSATA ALLA STORIA PER LE SUE PERFORMANCE LIVE…