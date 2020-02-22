Da repubblica.it
AMMAZZA CHE FARMACISTA! SFILA IL CASCO AL RAPINATORE E LO FA ARRESTARE – IL FATTO E’ ACCADUTO A ROMA, IN ZONA MONTESACRO - IL BOTTINO, 260 EURO, È STATO RICONSEGNATO ALLA CORAGGIOSA TITOLARE - VIDEO-
A ROTTA DI COLLE - "VOTO A LUGLIO POSSIBILE A PATTO CHE…", LA VOCE DAL QURINALE CHE CAMBIA IL QUADRO IN ATTESA DELLO SHOWDOWN TRA RENZI E IL PREMIER – IL CONTE BIS IL CONTE BIS POTREBBE ESSERE L'ULTIMO ESECUTIVO DELLA LEGISLATURA. RENZI CONFIDA NELLA DURATA DELLA LEGISLATURA, MAGARI CON UN "GOVERNO ISTITUZIONALE"; MA SA BENISSIMO CHE…
A FORZA DI ALITAGLI, ALITALIA CI RIPROVA: RIMESSA IN VENDITA A FINE MESE, LE OFFERTE ENTRO IL 31 MAGGIO. CONSIDERANDO CHE L'ULTIMA VOLTA CI SONO STATI 8 RINVII, LE DATE SONO ''FLUIDE'' - LA CASSA INTEGRAZIONE POTREBBE AUMENTARE A 1.600-1.800 DIPENDENTI SU 11.600 - IN USCITA 5 AEREI, DUE ROTTE TAGLIATE: LA ROMA-SANTIAGO DEL CILE CHE HA PERSO 82 MILIONI DI EURO IN 4 ANNI, LA ROMA-SEUL, CON PERDITE DI 83 MILIONI IN 5 ANNI
MEGLIO BIG SPAGHETTO DI BIG BAMBOO - L'ITALIA E LE CITTÀ D'ARTE SONO IL TERRENO DI CACCIA PREFERITO PER LE DONNE AFROAMERICANE: DELLA QUESTIONE SI È INTERESSATO PURE IL NEW YORK TIMES, E OLTREOCEANO SONO NATI ANCHE SITI AD HOC, COME BLACK GIRL TRAVEL. LA MODA IMPAZZA PURE SUI SOCIAL COME TINDER, O I VARI GRUPPI CHE SI SONO FORMATI SU PINTEREST, INSTAGRAM, TUMBLR, FACEBOOK
QUESTA È UNA BRUTTA NOTIZIA: SALGONO A 14 I CASI IN LOMBARDIA, 5 SONO GRAVI, 2 ANZIANI POSITIVI AL TEST IN VENETO (UNO E' IN CONDIZIONI CRITICHE) - 50MILA IN ISOLAMENTO NEL LODIGIANO - ECCO CHI SONO LE PERSONE CONTAGIATE - IL MEDICO DI BASE DEL CONTAGIATO DI CODOGNO HA LA POLMONITE. IL DOTTORE SAREBBE RICOVERATO A MILANO, DOPO AVERLO VISITATO NEI GIORNI SCORSI. E DOPO DI LUI, AVRÀ VISTO ALTRI PAZIENTI… - I GENITORI: ''NOSTRO FIGLIO È GRAVISSIMO, SIAMO DISTRUTTI. NOI NON ABBIAMO SINTOMI, MA NON POSSIAMO DIRE CHE STIAMO BENE'' - OMS: ''LA FINESTRA PER CONTENERE IL VIRUS SI RESTRINGE''