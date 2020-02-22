AMMAZZA CHE FARMACISTA! SFILA IL CASCO AL RAPINATORE E LO FA ARRESTARE – IL FATTO E’ ACCADUTO A ROMA, IN ZONA MONTESACRO - IL BOTTINO, 260 EURO, È STATO RICONSEGNATO ALLA CORAGGIOSA TITOLARE - VIDEO

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Da repubblica.it

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Pensava di farla franca dopo aver rapinato una farmacia di Roma, in viale Adriatico, zona Montesacro. L'uomo, un romano di 43 anni, casco e occhiali da vista, dopo aver minacciato i dipendenti presenti, si era fatto consegnare l’intero incasso.
 
Ma all’uscita ha incontrato la titolare della farmacia che, senza esitare un attimo, gli si è scagliata addosso riuscendo a sfilargli il casco e il berretto. Grazie a questo gesto, i Carabinieri sono riusciti a vedere in volto l'uomo (ripreso dalle telecamere di sicurezza) e ad arrestarlo

 

 

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