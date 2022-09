RUB(L)INETTI CHIUSI! – LA RUSSIA RIDURRÀ LE ESPORTAZIONI DI GAS VERSO L’EUROPA DEL 35% - I GOVERNI DELL’UNIONE ORA DEVONO SPICCIARSI PER TROVARE UN MODO PER SOSTITUIRE I 50 MILARDI DI METRI CUBI DI METANO CHE CI MANDAVA PUTIN – CHE CI FARÀ “MAD-VLAD” CON IL GAS CHE NON VENDERÀ AGLI EUROPEI? FACILE, LO REGALERÀ A XI JINPING CHE RINGRAZIA GLI EUROPEI PER AVER IMPOSTO LE SANZIONI… - VIDEO