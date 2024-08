8 ago 2024 13:06

AMMAZZARE TRUMP È IL NUOVO SPORT NAZIONALE NEGLI USA – A NEW YORK È STATO ARRESTATO ASIF RAZA MERCHANT, UN 46ENNE PACHISTANO CHE PROGETTAVA DI FAR FUORI IL TYCOON “PER CONTO DELL’IRAN” – L’UOMO AVEVA CONTATTATO DUE SICARI CHE, IN REALTÀ, ERANO DUE AGENTI DELL’FBI SOTTO COPERTURA: AVEVA PROMESSO UN ANTICIPO DI 5MILA EURO A TESTA, MA ALL’APPUNTAMENTO SONO SCATTATE LE MANETTE PER L’ATTENTATORE CHE ERA PRONTO A LASCIARE GLI STATI UNITI…