AMMIRATE 'STI COSCIONI! - NEL REGNO UNITO LA NUOVA MODA TRA GLI UOMINI È QUELLA DI INDOSSARE I PANTALONCINI CORTI ANCHE D’INVERNO. I BRITANNICI SFIDANO IL MALTEMPO E IL FREDDO PER UNA MAGGIORE COMODITÀ - PER LE VIE DI LONDRA SFILA L'ORRORE DI UOMINI IMBACUCCATI IN FELPA E PIUMINO MA CON IL POLPACCIO VILLOSO IN BELLA VISTA – GIÀ BORIS JHONSON AVEVA IMPUNEMENTE OSTENTATO LE SUE PALLIDE COSCE…

Estratto dell’articolo di Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

BORIS JHONSON IN PANTALONCINI CORTI

Il polpaccio villoso è una specie che ormai fiorisce d’inverno: perché in Inghilterra la novità della stagione fredda di quest’anno — e qui balliamo ancora attorno ai dieci gradi, ahimè, flagellati ogni giorno da acqua e vento — è lo sfoggio della gamba nuda maschile a temperature che ad altre latitudini sarebbero considerate (giustamente) proibitive. E invece no: a Londra dilaga la moda dei pantaloni corti all’aperto, a dispetto di gelo, pioggia, neve e intemperie varie.

La tenuta d’ordinanza si articola su due livelli: sopra la cintura, piumino regolamentare, magari pure con sciarpa e cappuccio; sotto, shorts a mezza coscia o al massimo al ginocchio.

Un trend che non conosce sosta neppure nelle giornate più improbabili: qui a metà marzo ha nevicato fitto, eppure nel turbinare dei fiocchi continuavano a scorgersi per strada imperturbabili passanti in pantaloncini.

PANTALONCINI CORTI NEL REGNO UNITO 1

Basta fare un giro il sabato mattina, tanto per esempio, al mercato gastronomico di West Hampstead, per rendersene conto: tra le signore che fanno la spesa intabarrate in cappotti e mantelle, si incontra sempre qualche giovinotto o tizio di mezza età che sfoggia un paio di shorts.

«Ma non hai freddo?», chiediamo a Pierre, di fronte al banchetto delle verdure: «Ma per niente!», risponde lui, quasi sorpreso dalla domanda. E perché questa tenuta controcorrente (in tutti i sensi)?

«È più pratico — spiega lui — e in questo modo ho meno da lavare: i pantaloncini si asciugano più in fretta!». Insomma, quasi una scelta dettata dal nuovo mantra della sostenibilità: e infatti lui respinge il suggerimento che ci possa essere sotto sotto uno sfoggio di muscolare e stoico machismo. […]

IL principino Louis IN PANTALONCINI CORTI

Ma è nelle strade della capitale britannica che il nuovo look furoreggia: e ad anticiparlo, in un certo senso, era stato il principino Louis, il figlio di William e Kate, che a Natale era comparso in pantaloncini in mezzo alla neve (anche se in questo caso si tratta di una consolidata tradizione aristocratica, che vuole i bambini dell’ upper class sempre in calzoni corti fino agli otto anni).

Secondo il FT , le motivazioni della nuova tendenza maschile sono pratiche, piuttosto che un fashion statement : c’è chi si sente «confinato» dai pantaloni lunghi, chi li definisce «una camicia di forza». […]

PANTALONCINI CORTI NEL REGNO UNITO