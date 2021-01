GONZALO MERA-VILLAR - DOTTO IN ESTASI DAVANTI AL "CALCIAR TOREANDO" DELLO SPAGNOLO DELLA ROMA - NON MI VIENE IN MENTE UNO, CHE, A 22 ANNI, ARRIVA DA NON SI SA DOVE E, IN PUNTA DI PIEDI, E CHE PIEDI, DIVENTA IN TUTTI I SENSI “CENTRALE” IN UNA SQUADRA E PIAZZA TRITAOSSA COME ROMA. ASSIMILABILE PER LA TECNICA DEI PIEDI ALL’EX CENTRALE DEL BARCELLONA XAVI, GONZALO E’ UN MOLOSSO NEL SEMBIANTE DI UN CHERUBINO. PREGO, SCETTICI, CONTROLLARE I NUMERI IN PROGRESSIONE DELLE PALLE RECUPERATE