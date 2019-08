AMORE AL CAPOLINEA – KATIE HOLMES E JAMIE FOXX SI SONO LASCIATI: I DUE AVEVANO UFFICIALIZZATO LA LORO RELAZIONE QUEST’ANNO, NONOSTANTE STESSERO INSIEME DAL 2013 – UNA SCELTA OBBLIGATA PER L’ATTRICE CHE AVEVA FIRMATO UN ACCORDO DI DIVORZIO CON L’EX MARITO TOM CRUISE CHE LE IMPONEVA DI NON AVERE RELAZIONI PUBBLICHE PER CINQUE ANNI – SECONDO QUANTO RIVELA “PAGE SIX” KATIE AVREBBE RIVELATO A UN’AMICA CHE…

Katie Holmes e Jamie Foxx si sono lasciati. A rivelarlo è il tabloid Page Six che racconta di una cena tra Katie e un'amica duranta la quale l'attrice ha dichiarato: "Quello che fa Jamie sono affari suoi. Non stiamo più insieme da mesi".

Da fine maggio per la precisione, poco dopo cioè aver ufficializzato la loro relazione durante il Met Gala 2019. I due attori infatti, nonostante si frequentassero dal 2013, hanno sempre cercato (con fortuna alterna) di tenere lontano dai riflettori il loro rapporto. Una scelta dettata più che dalla discrezione dall'accordo di divorzio che Katie Holmes aveva firmato con l'ex marito Tom Cruise e che le imponeva di non avere relazioni pubbliche con altri uomini per cinque anni.

Sorprende dunque che proprio ora che lei e Jamie avrebbero potuto vivere la loro storia d'amore allo scoperto abbiano deciso di mettere fine a tutto, dopo che nel novembre 2018 era circolata addirittura la voce di un possibile matrimonio. Come mai? La risposta avrebbe un volto, un corpo, un nome e un cognome: quelli di Sela Vave, modella e cantante molto legata a Jamie Foxx che è il suo produttore discografico.

I due sono stati fotografati qualche giorno fa mentre uscivano da un locale notturno con Foxx che la cingeva in vita e a questo episodio sarebbe legata la frase pronunciata da Katie Holmes all'amica al ristorante.

Del resto l'attore e cantante ha fama di essere un "player", uno che gioca con i sentimenti e sostanzialmente poco incline alle relazioni stabili e già in passato erano circolate voci di rottura tra lui e Katie Holmes. Questa volta però sembra che sia quella definitiva. Che sia davvero così?

