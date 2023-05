AMORE A PRIMA VISA? – SARANNO REALI I SENTIMENTI PROVATI DALLA BOMBASTICA MODELLA DI 29 ANNI, CO NGAN, NEI CONFRONTI DEL MILIARDARIO 75ENNE CON LA PANZA WYNN KATZ? LEI GIURA DI SÌ MA I SUOI FOLLOWER HANNO QUALCHE DUBBIO: “ASPETTI CHE MUOIA PER METTERE MANO SULL’EREDITÀ” – I DUE SI SONO CONOSCIUTI SU INSTAGRAM NEL 2019 E SI SONO FIDANZATI NEL 2021. LEI ORA VIVE CON LUI A LOS ANGELES COCCOLATA TRA CENE NEI RISTORANTI STELLATI E REGALI LUSSUOSI…

«L'amore non ha età» o «Al cuore non si comanda», sono certamente due delle tante frasi che Co Ngan, modella di 29 anni, si deve essere ripetuta più spesso negli ultimi anni. La sua vita è cambiata nel 2019. ha conosciuto un uomo più grande di lei di 46 anni e si è fidanzata lui. Un miliardario di Los Angeles. Una scelta che le è costata critiche e insulti sui social. Ma lei, noncurante, ha ribattuto colpo su colpo: «Io lo amo».

Wynn Katz, imprenditore di 75 anni, e Co Ngan, stanno insieme dal 2021. Lei mostra sui social i momenti felici con lui. Cene in ristoranti di lusso, viaggi a 5 stelle, regali. Insomma, la vita dei sogni. Ma ogni volta che menziona il suo fidanzato, ecco che arrivano i commenti di chi sospetta che il suo, non sia proprio un amore genuino. «Sei interessata solo ai soldi», è il commento più classico. Ma c'è anche chi si spinge oltre. «Stai aspettando che muoia per mettere le mani sull'eredità».

La modella, che lavora nella moda e nell'industria cosmetica, ha incontrato il suo fidanzato, proprietario e designer del marchio Rough Roses, su Instagram nel 2019. I due hanno cominciato a parlare, poi si sono visti in Vietnam, quando lui è partito per un viaggio di lavoro. Si sono messi insieme, poi si sono lasciati per i frequenti litigi. […]

