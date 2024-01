24 gen 2024 17:34

AMORE TOSSICO - A MILANO, UN 26ENNE È STATO ARRESTATO PER AVER COSTRETTO LA SUA FIDANZATA DI 16 ANNI A PROSTITUIRSI PER SALDARE I DEBITI PER DROGA - LA RAGAZZA SAREBBE STATA OBBLIGATA AD AVERE RAPPORTI CON ALMENO 50 UOMINI IN CIRCA 3 MESI - PER CONVINCERLA A CONTINUARE A PROSTITUIRSI, IL RAGAZZO LA PICCHIAVA, LA INSULTAVA E MINACCIAVA DI DIFFONDERE ALCUNE FOTO INTIME DELLA RAGAZZA ONLINE (COSA CHE POI HA FATTO)