IN AMORE VINCE CHI SI ACCONTENTA – LA SEXPERTA TRACEY COX FA A PEZZI LE RELAZIONI TRAVOLGENTI E CI RASSICURA: MEGLIO AVERE UN AMORE CON UNA PERSONA CHE SI RIVELA AFFIDABILE, CHE UNA STORIA PEPERINA DESTINATA ALL’AUTOCOMBUSTIONE – PER ESSERE SODDISFATTI BISOGNA SFANCULARE IL CONCETTO DI ANIMA GEMELLA: LA VERITÀ È CHE CI SONO MOLTE PERSONE CHE POSSONO RENDERCI FELICI E NON SIAMO DESTINATI A UN SOLO INDIVIDUO. IL PER SEMPRE? UN CONCETTO OBSOLETO: MEGLIO PUNTARE SU CHI CI FA STARE BENE OGGI…

Tracey Cox per www.dailymail.co.uk

Dovremmo aspettare i fuochi d’artificio per tutta la vita o avere una relazione con una persona con cui stare in buona compagnia?

Sono stata a lungo una sostenitrice del dare la possibilità a relazioni "non del tutto perfette ma con potenziale". Troppo spesso, il "fulmine" dell'amore si scopre essere solo lussuria e aspettare di trovare "The One" o “Mr o Miss Perfect” potrebbe rivelarsi frustrante e, soprattutto, potrebbe non arrivare mai.

D'altra parte, conoscere qualcuno che sembra normale e gentile - e scoprire che in realtà è un ottimo padre/madre affidabile - potrebbe essere ciò che alla fine stai cercando. Vero amore.

Abbastanza simile è abbastanza buono

Le persone che sposano la loro "seconda scelta" - qualcuno che inizialmente pensavano significasse "sistemarsi" - è più comune di quanto si pensi. Uno studio del 2020 sugli inglesi ha rilevato che il 41% degli adulti si è trovato in una relazione con qualcuno che inizialmente non pensava fosse "The One".

I ricercatori hanno concluso che questo indica un'accettazione da parte delle persone che le cose non possono essere sempre perfette. Non sempre la relazione con “la prima scelta” va bene, ma questo non vuol dire che il mondo è finito. Spesso la seconda scelta potrebbe renderti ancora più felice di prima.

Come mai? Perché ci sono molte persone che possono renderci felici. Non importa quanto tu abbia amato quella persona, la probabilità per la maggior parte di noi è che ce ne sarà un'altra che ameremo altrettanto.

Il concetto di "The One" è per i bambini di 10 anni che credono ancora in Babbo Natale. È infantile, immaturo ed estremamente inutile. Sebbene sia un ottimo cliché per una commedia romantica, le possibilità che un momento magico si trasformi in un matrimonio solido e di lunga durata è inferiore a zero.

Hai bisogno di qualcosa di più dell'amore per essere felice

Essere innamorati non garantisce che una relazione funzionerà. Una forte connessione e una chimica sono fantastici blocchi di partenza, ma hai bisogno di più per costruire una relazione.

Cose noiose ma importanti. Aiuta essere più o meno allo stesso livello intellettualmente. Aiuta ancora di più se i tuoi stili di comunicazione funzionano bene insieme e il tuo desiderio di sesso è simile. Tua madre lo sapeva bene quando ti ha consigliato di sposare l'uomo della porta accanto: è una buona notizia se vieni dalla stessa estrazione sociale e condividi gli stessi valori morali e credenze religiose.

Avere gli stessi atteggiamenti nei confronti del denaro, andare d'accordo con gli amici e le famiglie dell'altro, concordare se avere figli: tutte queste cose possono creare un rapporto o distruggerlo.

Il rispetto reciproco, la capacità di lavorare in squadra… potrei andare avanti all'infinito.

Tutte queste cose sono molto più importanti che sentire una scintilla. Certo, devi essere fisicamente attratto dal tuo partner, ma il sesso e l'amore – le cose che la maggior parte delle persone pensa siano gli ingredienti chiave per una relazione felice e di successo – non sono sufficienti da soli.

Il lieto fine è obsoleto

Il lieto fine è un concetto da favola che è irrimediabilmente obsoleto. Buttalo via e questo allevierà la pressione. Invece di cercare una persona che amerai da ora a per sempre, cerca qualcuno che fa per te in questo momento. Questa è la differenza tra 'The One' e 'The love of your life'.

La prima convinzione è pericolosa. C'è solo una persona là fuori per te: spreca quell'occasione e sei destinato a rimanere solo e infelice per sempre. Il secondo riconosce che ci sono alcune persone che amiamo con le quali ci sentiamo disperatamente, beatamente felici. Ma se ciò dovesse finire per qualsiasi motivo, ci sono anche altri che potrebbero renderci felici. Non è un pensiero più confortante?

