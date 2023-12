ANAL NEVER BANAL - ECCO SETTE FALSI MITI SUL SESSO ANALE - LA PASSIONE PER IL LATO B NON È MAI SCOMPARSA NEL CORSO DEL TEMPO, ANZI. E UN MOTIVO CI SARA’ – DAI DANNI PER LA SALUTE AL DOLORE...

il sesso anale si pratica piu di quanto si pensi

Ci sono almeno 7 credenze false sul sesso anale, poiché quest'ultimo risulta essere la più sfortunata delle pratiche sessuali, ovvero quella con il maggior carico di stereotipi e miti negativi. Eppure la passione per il lato B non è mai scomparsa nel corso del tempo, evidentemente qualcosa di interessante ci sarà! Forse è il caso di chiederci cosa, e di approfondire la questione.

1. IL SESSO ANALE È SPORCO

Sporco? Come in tutte le pratiche della vita l'igiene è una scelta. Bacereste qualcuno che non si lava i denti? L'idea è quella della pulizia in generale, detto ciò: se proprio siete maniache della pulizia, esiste il clistere.

2. IL SESSO ANALE È DOLOROSO

Senza lentezza, un lubrificante e il giusto relax potrebbe essere difficile. Ma è semplice facilitare l'accesso a questo vulcano. Piano piano ci si arriva, con calma, pratica e le giuste stimolazioni. E sì, ne vale la pena.

il sesso anale puo provocare imbarazzi

3. IL SESSO ANALE È DANNOSO PER LA SALUTE

Infezioni, malesseri, malattie. Ma a cosa allora servirebbero l'igiene personale e il preservativo? Seppur la credenza popolare associa tante malattie alla pratica anale, in generale, salde precauzioni aprono le porte del paradiso...

4. TROPPO SESSO ANALE RENDE INCONTINENTI

Questo tipo di pratica sessuale può causare una diminuzione del tono muscolare dello sfintere e, dunque, causare incontinenza: ma la relazione tra il rapporto anale e l'incremento dell'incontinenza non è ancora mai stata dimostrata scientificamente. Cosa è importante? Ascoltare il proprio corpo, e capire quando è il caso di fermarsi senza esagerare.

il sesso anale va fatto con relax

5. IL SESSO ANALE È CONTRO NATURA

Eppure praticato dalla notte dei tempi. Se piace, si fa. Tante nostre abitudini quotidiane potrebbero apparire uno sforzo contro natura a cui sottoponiamo il nostro corpo, eppure per piacere scegliamo di praticarle. Perché per questa specifica pratica dovremmo scandalizzarci? Se ci provoca e provoca al nostro partner piacere, chi dovrebbe dire che non è "naturale"?

6. IL SESSO ANALE È SOLO UNA GIOIA PER GLI UOMINI

In realtà il rapporto anale è una variante sessuale. Un'esperienza, che può piacere o meno, come lafellatio, o come una delle tante posizioni sperimentabili e ben illustrate nel kamasutra. A goderne può essere l'uomo ma, alla stessa identica maniera, la donna. Il piacere non è solo, per fortuna, una pratica fisica ma anche, e soprattutto, una pratica mentale.

sesso anale lezioni 49

7. IL SESSO ANALE È UN ATTO DI SOTTOMISSIONE DELLA DONNA

Il sesso anale è una scelta. Di chi? Lo decidi tu, il corpo è tuo. La scelta può essere della donna di sperimentare qualcosa per se stessa, per la propria coppia, magari per intraprendere nuove esperienze hot con il proprio partner. E poi, senza un pizzico di gioco di potere, che gusto ci sarebbe nel rapporto sessuale? Quindi no, non è un atto di sottomissione amiche!

