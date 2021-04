AMERICA IS BACK! - NEGLI STATI UNITI È INIZIATO IL BOOM POST-PANDEMIA: A MARZO SONO STATI CREATI PIÙ DI 900MILA POSTI DI LAVORO E GLI ANALISTI SI ASPETTANO UN RIMBALZO ENORME DEL PIL QUEST’ANNO. MA DURERÀ OPPURE LA PANDEMIA HA DANNEGGIATO PER SEMPRE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA? MOLTE AZIENDE SONO FALLITE, E POI C’È IL TIMORE CHE I CONTAGI POSSANO DECOLLARE DI NUOVO, NONOSTANTE LE VACCINAZIONI, PER VIA DELLE VARIANTI…