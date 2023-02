ANCHE GLI AMERICANI STANNO PERDENDO LA SPERANZA SULLA GUERRA – IL CAPO DI STATO MAGGIORE DEGLI STATI UNITI, MARK MILLEY, AMMETTE: “NESSUNO PUÒ VINCERE. SARÀ PRATICAMENTE IMPOSSIBILE PER I RUSSI RAGGIUNGERE I LORO OBIETTIVI. MA È ANCHE MOLTO, MOLTO DIFFICILE CHE LE FORZE DI KIEV RIESCANO A CACCIARE QUELLE DI PUTIN DAI LORO TERRITORI”. QUINDI CHE SI FA?

(ANSA) - Ne' l'Ucraina ne' la Russia saranno in grado di vincere la guerra. Lo sostiene in un'intervista al Financial Times.il capo di stato maggiore Usa, il generale Mark Milley, per il quale il conflitto può solo finire al tavolo dei negoziati. "Sarà praticamente impossibile per i russi raggiungere i loro obiettivi ed è improbabile che la Russia riesca a conquistare l'Ucraina. Non succederà", ha dichiarato il leader militare sottolineando anche come "e' molto, molto difficile che le forze di Kiev riescano a cacciare quelle di Putin dai loro territori".

Milley ha anche spiegato che a quasi un anno dalla guerra in Ucraina, il Pentagono sta facendo un inventario delle sue scorte di armi per valutare se sia necessario aumentare le spese per far fronte ai bisogni, soprattutto di munizioni, di Kiev.

