ANSA) - Nella corsa all'intelligenza artificiale generativa, di cui ChatGpt è l'esempio più famoso, Apple non vuole perdere terreno nei confronti dei concorrenti. Come riporta il sito Techcrunch, l'azienda starebbe cercando esperti e tecnici per realizzare la sua versione di chatbot intelligente. Sono almeno una dozzina gli annunci di lavoro dedicati al tema nella pagina ufficiale di Apple.

In particolare, la Mela cerca specialisti in machine learning per la divisione Integrated System Experience, Input Experience Nlp, Machine Learning R&D e il Technology Development Group con sede a San Diego, nella Bay Area e Seattle. La prima posizione è stata aperta il 27 aprile, alla quale hanno fatto seguito gli altri ruoli ricercati. La notizia arriva in un momento storico molto importante per le compagnie tecnologiche attive nel settore dell'intelligenza artificiale. Microsoft e Google hanno pubblicato i loro progetti, con i chatbot sui rispettivi motori di ricerca Bing e Google, mentre Meta-Facebook sarebbe già all'opera per alcune iniziative simili.

Durante un incontro con gli investitori a inizio maggio, il Ceo di Apple, Tim Cook, non ha negato l'interesse del colosso sul tema. Di recente, il Wall Street Journal ha riportato che Apple ha deciso di limitare l'uso di ChatGpt tra i dipendenti, per il timore di fughe di notizie sui progetti in via di sviluppo, che inavvertitamente i lavoratori potrebbero svelare al chatbot durante la richiesta di consigli su come procedere per, ad esempio, la scrittura di codice informatico. A marzo, Apple aveva acquisito la startup WaveOne, specializzata in algoritmi IA di compressione video. (ANSA).