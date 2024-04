26 apr 2024 13:33

ANCHE IL CAFFE’ AL BAR E' DIVENTATO UN LUSSO – SONO FINITI I TEMPI IN CUI UN ESPRESSO COSTAVA UN EURO, IN ITALIA IL PREZZO MEDIO HA RAGGIUNTO QUOTA 1,20 EURO, CON PUNTE CHE ARRIVANO A 2 EURO (E NEI POSTI PIÙ CHIC SI SUPERANO ANCHE I 3) – IL MOTIVO DEL RINCARO? IN VIETNAM NON VIENE QUASI PIÙ PRODOTTO IL CAFFE’, IN BRASILE LE CONDIZIONI METEO AVVERSE DANNEGGIANO LE COLTIVAZIONI E LA TENSIONE NEL MAR ROSSO RENDE PIÙ SALATI I COSTI DI TRASPORTO...