10 apr 2023 16:30

ANCHE I CANI FINISCONO NEL PRECARIATO – IL RISCALDAMENTO GLOBALE IN CANADA STA RENDENDO “DISOCCUPATI” GLI HUSKY CHE TRAINANO LE SLITTE – LE POPOLAZIONI INDIGENE DEL NORD AMERICA SONO PREOCCUPATISSIME PER LO SCIOGLIMENTO DEI GHIACCI CHE, OLTRE A DISTRUGGERE L’AMBIENTE DOVE VIVONO, METTE A RISCHIO ANCHE LE TRADIZIONI DELLE CULTURE LOCALI, COME LA PESCA SOTTO IL GHIACCIO E IL PATTINAGGIO – ANCHE IL RICCO SETTORE DEL TURISMO È IN PERICOLO…