(...) Oggi Iovino, influencer di successo con 55 mila follower che vive tra Roma e Milano, la smentisce. In un’intervista rilasciata al Messaggero racconta una storia completamente differente rispetto a quella descritta da Blasi. E conferma di essere pronto ad andare in tribunale, dove si discute del divorzio tra i due, a testimoniare.

(...) Getta anche una cattiva luce su Blasi dal punto di vista mediatico, visto che se è vero quello che ha raccontato Iovino, lei ha mentito nel documentario (e nel libro in uscita).

«In realtà non avrei voluto parlare dell’argomento. Però mio malgrado sono stato continuamente tirato in ballo. Nel documentario Unica e nel libro. Poco tempo fa è uscita la notizia che indica il mio nome come testimone principale di Francesco Totti nella causa di separazione tra di loro. Alla luce di questo, dietro consiglio dei miei legali, ho deciso di parlare io»

Il suo intento, al momento dalla separazione, era rimanere in silenzio. Poi, per Ilary Blasi, le cose, ancora una volta, sono andate diversamente rispetto ai pronostici. Ed è così che dopo una serie ( Unica ), arriva ora un libro, Che stupida . L a mia verità , edito da Mondadori, in uscita il prossimo martedì 30 gennaio.

La conduttrice lo ha anticipato con una lunga intervista su 7 , in edicola domani con il Corriere e disponibile anche in edizione digitale. Dalle sue parole, perfino nel racconto doloroso e dettagliato di quella che è stata la sua separazione da Francesco Totti, si intravede un sentimento diverso rispetto a quello che ci si potrebbe immaginare. Pareva una guerra, invece adesso fa capolino, a sorpresa, un desiderio se non di pace, almeno di autentica distensione. Con tanto di invito. «Sento di aver fatto il primo passo», ha dichiarato Blasi nell’intervista, in cui ribadisce di aver sofferto, senza dubbio, e anche molto.

Tra le tante voci, a ferirla di più è stata quella di chi si è detto convinto che fosse a conoscenza dei tradimenti di suo marito.

Mettere in fila tutti gli elementi che in effetti aveva a disposizione per scoprire prima la relazione dell’ex calciatore con Noemi Bocchi, l’hanno portata a dirsi quello che poi è diventato il titolo del suo libro: che stupida. La sua colpa, ha però voluto spiegare, è stata fidarsi di suo marito, scegliere insomma di credere a lui.

Un racconto generoso, in cui Blasi ha parlato anche delle sue sfide come mamma in questa nuova condizione, aggiungendo però di non aver mai tentato di ostacolare il rapporto dei figli con il padre e con la sua nuova compagna.

Un’intervista in cui la conduttrice ha ripercorso la fine del suo matrimonio (e anche quello che è successo durante), non sottraendosi a nessuna domanda, da quella sugli ormai celebri Rolex a quella su Bocchi. Scegliendo di rispondere anche a quella che ancora oggi, dopo tutto ciò che è successo, si fanno tanti tifosi della ex coppia: torneranno mai assieme?

