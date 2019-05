CAPOLAVORO DI MESSI O ERA MESSA MALE LA BARRIERA? CAPELLO BACCHETTA ALISSON PER COME HA DISPOSTO I SUOI COMPAGNI IN BARRIERA: FORSE SERVIVA UN UOMO IN PIÙ OPPURE IL MURO DOVEVA ESSERE SPOSTATO PER COPRIRE MEGLIO IL PALO PIÙ LONTANO DAL PORTIERE – DEL PIERO FUGA OGNI DUBBIO: SULLA PUNIZIONE DA CIRCA 27 METRI, PIAZZARE CON QUELLA PRECISIONE E QUELLA FORZA QUEL TIRO (VELOCITÀ DI QUASI 91 CHILOMETRI ORARI, NDR) È PAZZESCO – VIDEO