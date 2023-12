29 dic 2023 19:08

ANCHE LE DONNE SANNO ESSERE STALKER - AD ANZIO, UNA 24ENNE DI ORIGINI BULGARE È STATA ARRESTATA PER ATTI PERSECUTORI NEI CONFRONTI DELL'EX COMPAGNO - LA RAGAZZA NON ACCETTAVA LA FINE DELLA LORO RELAZIONE E AVEVA INIZIATO A PRENDERE DI MIRA IL SUO EX CON TELEFONATE CONTINUE E MESSAGGI SOCIAL, MINACCIANDO ANCHE IL SUICIDIO - NON SOLO: LA DONNA SI PRESENTAVA ALL'ABITAZIONE DELL'UOMO E DEI SUOI PARENTI E…