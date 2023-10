ANCHE LE DONNE VIOLENTANO - A MILANO, UNA 38ENNE ROMENA È STATA ARRESTATA PER AVER ABUSATO DI UN ANZIANO ULTRAOTTANTENNE PER RAPINARLO - LA DONNA È ENTRATA IN CASA DELL'ANZIANO, AVREBBE ABUSATO DI LUI E POI SE N'È ANDATA PORTANDO VIA SOLDI E OGGETTI DI VALORE - NON È LA PRIMA VOLTA CHE LA DONNA AVREBBE VIOLENTATO L'UOMO PER RUBARE IN CASA SUA…

(ANSA) - Una 38enne è stata arrestata la scorsa notte dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale e furto in appartamento nei confronti di un anziano ultraottantenne. Secondo le indagini, coordinate dall'aggiunto Letizia Mannella e dal pm Alessia Menegazzo, la donna, cittadina romena, avrebbe messo in atto abusi sessuali nei confronti dell'uomo per poi portargli via soldi o oggetti di valore da casa. Non era la prima volta, stando a quanto denunciato dai figli dell'uomo, che la 38enne entrava in casa dell'anziano per raggirarlo con violenze.

Stando alle indagini, sempre più spesso anziani restano vittime di episodi di questo genere. L'arresto dovrà essere convalidato dal gip Natalia Imarisio. Dopo la denuncia dei familiari dell'anziano, è stato eseguito un arresto in flagranza per le due accuse e il provvedimento è stato inoltrato dai pm all'ufficio gip per la convalida. Stando a quanto ricostruito nelle indagini, la donna, che aveva agganciato l'uomo tempo prima, riuscendo ad entrare in casa anche altre volte, avrebbe abusato dell'uomo anche se lui le chiedeva di smetterla.